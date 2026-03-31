Junqueras se rebota con Rufián y dice que no asistirá a su acto con Irene Montero en Barcelona

Oriol Junqueras apenas puede disimular el malestar que le provoca la iniciativa de Gabriel Rufián, su portavoz en el Congreso de los Diputados, de montar un Frente Popular que aglutine a todas las siglas de extrema izquierda (izquierda "alternativa" según los medios afectos) para evitar más descalabros como los sufridos por Sumar y Podemos en las últimas convocatorias autonómicas.

El impacto mediático de Rufián molesta a Junqueras tanto como la propia idea de un frente común porque se niega a que las siglas de ERC queden diluidas en una plataforma con el liderazgo de quien le debe por completo toda sus carrera política. Se siente traicionado y además atraviesa por una fase de cierta debilidad. Su partido está en cuadro, con tan sólo ocho mil militantes, pocos más que Junts, y con una corriente interna contraria que cuestiona su colaboración con los gobiernos del PSOE y del PSC.

En ese contexto, el plan de Rufián choca con la pretensión de Junqueras de preservar la catalanidad de sus siglas y su compromiso con la independencia de Cataluña.

Este lunes en un acto con Josep Rull, presidente del parlamento catalán, y Francesc Marc Álvaro, diputado de ERC en Madrid, Junqueras aseguró que "fui a la cárcel por Cataluña, no para que Colau sea diputada de ERC". Se refería de ese modo a unas declaraciones de Joan Tardà, el principal valedor de Rufián en el partido republicano, en las que este se mostraba partidario de una lista encabezada por Rufián y acompañado en el número dos por Ada Colau y en el número tres por David Fernández, un exdiputado regional de la CUP.

Palabras amables para Domènech

Este martes Junqueras ha sido preguntado en El programa de Ana Rosa de Telecinco sobre los planes de Rufián y sobre si asistiría al acto previsto para el próximo día 9 en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona que protagonizarán su portavoz en Madrid y la dirigente de Podemos y eurodiputada Irene Montero. En dicho evento también estará Xavier Domènech, quien fuera diputado de Podemos y una figura de consenso entre los Comuns y el separatismo. Es al único al que Junqueras ha distinguido con unas palabras amables al recordar que fueron compañeros de universidad.

"Seguramente no asistiré porque tenemos muchos compromisos en la agenda, compromisos importantes, compromisos con nuestra realidad social y con nuestra realidad municipal, y, por lo tanto, muy probablemente no", ha respondido Junqueras a la pregunta sobre su presencia en el acto de Rufián y Montero.

Junqueras confirma que probablemente no asistirá al acto de Rufián: "tenemos muchos compromisos en la agenda, compromisos importantes".#oriol #junqueras #rufian pic.twitter.com/p9uLiUi8De — El programa de AR (@programadear) March 31, 2026

En cuanto a la alianza de izquierdas, el líder republicano ha asegurado que "yo no opino sobre lo que hacen los demás. Yo qué sé. Si Vox quiere presentarse con el PP o el PP con Vox o el PSOE con quien le de la gana pues lo decidirán ellos".