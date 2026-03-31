"Me está indignando": el motín en Puertos del Estado que sofocó Ábalos para salvar a Air Europa

José Luis Ábalos estuvo en todo lo ya desvelado de las actuaciones de la trama Koldo: en el impulso de los contratos, en las gestiones para evitar problemas, en el impulso de los miembros de la trama... Y también en la gestión de los fletes. Fletes que fueron, en muchas ocasiones, de Air Europa. De hecho, hubo un momento en el que, fruto de los retrasos anunciados por Air Europa, entidades como Puertos del Estado reclamaron cancelar los contratos y avisar a Iberia. Pero las gestiones de Ábalos evitaron esa salida.

El escrito de acusación del PP ante el Tribunal Supremo detalla el papel de Ábalos en beneficio de Air Europa, la misma compañía con la que se reunió la mujer del presidente del Gobierno durante la tramitación del rescate de 475 millones de la aerolínea: "Nótese que el Sr. Ábalos no se limitó exclusivamente a predeterminar las condiciones del contrato y la identidad del adjudicatario, sino que también intervino personalmente para resolver los problemas surgidos en la fase de ejecución del mismo, con­trolando todos los resortes del lucrativo proyecto que se traían los tres acusados entre manos".

El escrito lo explica: "Así, una vez adjudicado el contrato, Soluciones de Gestión alteró sustancialmente las condiciones originariamente pactadas, alegando una presunta imposibilidad de cumplir con el suministro en el plazo de 48 horas inicialmente acordado". Pues bien, "la alteración del plan de vuelos inicialmente convenida y contratada con Air Europa motivó que el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo, llegara a plantearse la rescisión del contrato".

Detalles del email

Efectivamente, un correo electrónico de Toledo señaló lo siguiente: "Me parecen unos plazos demasiado largos. No es eso lo que ofertaron. Si el problema como dicen son los fletes hay que ponerles presión y activar a Iberia o al Ejército para que pongan un avión cargo".

Toledo dio más detalles en su email: "No es explicable lo de la escasez de aviones o slots por lo que me dicen fuentes del sector. En resumen: NO podemos conformarnos. Presión y soluciones alternativas para flete de aviones".

Ese correo electrónico iba dirigido a Álvaro Sánchez Manzanares, el secretario general de Puertos del Estado. Y añadía: "Me está indignando cómo va la cosa. Si no responden acortando notablemente dadme un teléfono de contacto y hago gestiones personalmente porque al final quien va a dar la cara por el retraso soy yo. Si esos son los plazos estoy por rescindir. La otra oferta nos garantiza una semana y a mitad de precio. Francisco Toledo Lobo, presidente de Puertos del Estado".

El escrito de acusación detalla que, "todo ello, en un contexto en el que, tras la publicación de la orden ministerial, Puertos del Estado ya había recibido al menos una oferta presentada por registro electrónico de la mercantil Terraplanet del Sur, S.L., a través de Bezanilla y Renedo Abogados, que ofrecía ocho millones de mascarillas —el mismo número que Soluciones de Gestión—, a 1,35 euros por unidad y suministro en siete días desde la formalización del contrato".

Contrato bajo presión

Es decir, que el día 24/03/2020, Puertos del Estado tenía sobre la mesa una oferta de otro proveedor que ofrecía condiciones significativamente más ventajosas que Soluciones de Gestión.

"La amenaza que se cernía sobre el plan previamente trazado por los acusados", señala el escrito, pero "fue rápidamente conjurada por el Sr. Ábalos, que contactó personalmente con el subsecretario del Mitma, Jesús Manuel Gómez García, y con el propio presidente de Puertos del Estado, lo que da cuenta del papel preeminente desarrollado por el entonces ministro en relación con los contratos públicos investigados". Así lo prueba un segundo correo electrónico donde Álvaro Sánchez Manzanares le explica a Toledo que "la previsión es que acorten los plazos, presionando con los fletes. Esta mañana, a las 7:30, se lo pasé al subsecretario. Lo hablé —el contexto del correo electrónico lleva a pensar que es 'habló'— con José Luis y le dijo que adelante, que no podíamos arriesgarnos".