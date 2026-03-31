Miguel Tomé, hijo del alcalde denunciado por acoso sexual, toma posesión como concejal

Miguel Tomé ha tomado posesión este lunes como concejal del Ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo), en el que su padre, José Tomé, ejerce como alcalde. El acto se celebró pasadas las 20:00 horas en el pleno municipal, donde prometió su cargo y pasó a ocupar el acta que había quedado vacante tras la dimisión de la anterior concejala de Igualdad, Margarita López Rodríguez.

La toma de posesión se produce en un contexto político marcado por la situación judicial del regidor. José Tomé gobierna actualmente como no adscrito, aunque cuenta con el apoyo del resto de concejales del PSOE, con los que mantiene mayoría absoluta en la corporación. Su continuidad en el cargo ha sido cuestionada tras la denuncia por acoso sexual presentada por una mujer, un caso por el que la Fiscalía ha interpuesto una querella.

Aunque el alcalde abandonó a finales de 2025 la presidencia de la Diputación de Lugo, se ha mantenido al frente del consistorio monfortino.

Durante el pleno, Miguel Tomé asumió oficialmente el acta que había quedado libre tras la renuncia de la exconcejala de Igualdad, que dejó el cargo en el pleno ordinario celebrado en noviembre alegando motivos personales. En el momento de la toma de posesión, el alcalde felicitó a su hijo y le trasladó que podía ejercer desde ese instante como edil con plenos derechos.

Trayectoria de Miguel Tomé

El nuevo concejal ya había formado parte de la corporación en el anterior mandato. En las últimas elecciones locales, ocupó el número once en la lista del PSdeG, lo que no le permitió entrar inicialmente en el Ayuntamiento, dado que el partido logró diez de los diecisiete concejales.

En esta nueva etapa, Miguel Tomé asumirá la delegación de Parques e Xardíns, área que ya había gestionado anteriormente cuando formaba parte del equipo de gobierno. Hasta ahora, esas competencias estaban en manos de José Luis Losada.

El relevo en la concejalía de Igualdad también ha implicado reajustes internos en el gobierno municipal, con la redistribución de competencias entre distintos ediles del equipo.

El PP pide la dimisión de José Tomé

Por su parte, la oposición sigue pidiendo la dimisión del alcalde. La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Katy Varela, ha reiterado su petición al considerar que su continuidad es "insostenible e indigna" tras la querella de la Fiscalía. Además, ha criticado la gestión del gobierno local y ha cuestionado las decisiones adoptadas en torno a la estabilidad del equipo municipal.

Sin embargo, desde el BNG, el portavoz municipal Emilio Sánchez ha deseado suerte y aciertos al nuevo concejal en esta nueva etapa en la corporación.

En el pleno también se han vuelto a debatir iniciativas relacionadas con la situación del alcalde, aunque las mociones de la oposición que pedían su dimisión no han salido adelante al contar con el rechazo del gobierno local y sus socios de apoyo.

Denuncias contra José Tomé

Cabe recordar que al menos seis mujeres denunciaron a José Tomé por presunto acoso sexual cuando era presidente de la Diputación de Lugo y dirigente del PSOE. Las denuncias incluían tocamientos no consentidos, mensajes de carácter sexual, llamadas inapropiadas y ofertas de favores laborales a cambio de relaciones sexuales.

Las afectadas, trabajadoras vinculadas al partido, trasladaron los hechos a través de canales internos del PSOE sin que se adoptara ninguna medida por parte de los dirigentes socialistas.