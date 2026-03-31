Puigdemont cree que el catalán sufre un "lingüicidio" por los fallos judiciales sobre la inmersión

El expresidente de la Generalidad prófugo, Carles Puigdemont, ha terciado en la polémica generada entre socialistas y separatistas a cuenta de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la que ordena aplicar una sentencia que anula parte de un decreto de la Generalidad que excluye el español de la enseñanza obligatoria.

A pesar de que Salvador Illa y sus consejeros de Presidencia, Albert Dalmau, y de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, dieron a entender ayer que harían caso omiso del TSJC, que la resolución no tendría ningún efecto y que además iban a recurrirla, Puigdemont les considera responsables de la supuesta desaparición del catalán.

Fue Dalmau quien aseguró que la Generalidad de Illa "ha defendido, defiende y defenderá ahora y siempre el catalán como única lengua vehicular". Vila, por su parte, cargó contra el TSJC y ha llegado a reclamar más jueces catalanes y que los no catalanes que ejercen en Cataluña aprendan catalán. Tampoco Illa se quedó atrás en la defensa de la inmersión en catalán y la discriminación del español. Pero todo eso resulta insuficiente para un Puigdemont que ha hecho de la imposición del catalán uno de sus principios.

El líder de Junts sostiene la teoría de que el catalán sufre un "lingüicidio" del que acusa por activa al Estado y los jueces y por pasiva al gobierno de la Generalidad. Así se lo ha reprochado al consejero de Política Lingüística en un mensaje en la red social X: "Hay un lingüicidio ante sus ojos, pero el conseller sigue calentando la silla sin darse cuenta. Quizá por eso le nombraron. Y quizá por eso invistieron al 'Govern' Illa".

En un segundo mensaje, Puigdemont sigue embistiendo contra Vila por un mensaje de la consejería en la que se afirma que "el consejero defensa que el catalán es la lengua propia de Cataluña y lamenta la visión sesgada de algunos colectivos ante esta realidad". También se difunde un entrecomillado de Vila: "El catalán es la lengua propia de Cataluña, las instituciones deben jugar a favor de fortalecer la lengua propia de la nación".

La lengua "propia"

Ambos textos acompañan un extracto de una entrevista en TV3 del consejero en la que reaccionó contra la última resolución del TSJC. Puigdemont le corrige así: "Perdón, pero en este vídeo no dice esto. Dice que 'la percepción mayoritaria en Cataluña es que el catalán es la lengua propia de Cataluña', ignorando de hecho lo que dice el artículo 6 del Estatuto. No es una cuestión de 'percepciones' sino de derecho, de ley. Y esa actitud revela un acomplejamiento incompatible con ser el máximo responsable de la política lingüística en una situación de emergencia. Porque la fuerza legal de la condición de 'lengua propia' tiene mucho más recorrido y orientaría mejor las políticas de su departamento que si lo consideras simplemente una 'percepción' con la que la mayoría está de acuerdo".

Tras la filípica, Puigdemont le recuerda al consejero que "los dos únicos ejemplos que citó en la entrevista en defensa del Gobierno español son dos exigencias de Junts: la petición de la oficialidad del catalán en la UE y la catalanización de La 2 de TVE. Aún podía haber añadido otra, que es la oficialidad del catalán en el Congreso de los Diputados de pleno derecho, no como una concesión amable de la presidencia de la Cámara".

Presión contra el PSC

La resolución del TSJC está siendo utilizada por los partidos y los sindicatos separatistas como munición en contra de los jueces y de una supuesta ofensiva judicial y del "Estado", sin concretar más, en contra del catalán con el objetivo de que desaparezca. En ese contexto de presunto "genocidio lingüístico", expresión empleada por los catalanistas, se acusa al PSC y al gobierno de Salvador Illa de no ser lo suficientemente firmes en la defensa de la lengua que obsesivamente definen como "propia" obviando el hecho de que el español es la lengua materna de más de la mitad de la población catalana y que las leyes en contra del español y a favor del catalán como lengua única en la enseñanza y en la vida pública provocan un rechazo creciente entre niños y jóvenes.