Sánchez regulariza a casi 30.000 inmigrantes tras la dana de Valencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha regularizado la situación administrativa de 27.525 inmigrantes afectados por la dana que asoló varios pueblos de Valencia en octubre de 2024, en lo que supone una medida extraordinaria adoptada después de la riada que dejó más de 200 muertos. Esta maniobra es independiente de la anunciada por el Ejecutivo hace unas semanas por la cual se van a regularizar a medio millón de inmigrantes por la vía rápida.

Esta información de regularización de miles de inmigrantes se desprende de una respuesta parlamentaria escrita después de que Sumar, la formación de Yolanda Díaz, pidiese conocer el número de extranjeros afectados por la dana que se han acogido a la regulación extraordinaria de 2025 en Valencia.

En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha informado de que el número de resoluciones acumuladas por causas sobrevenidas registradas en la provincia de Valencia, a fecha de 31 de diciembre de 2025, sumaba 29.684. De ellas, el Gobierno ha detallado que se han resuelto favorablemente 27.525, mientras que solo 2.159 se han resuelto desfavorablemente.

El Consejo de Ministros aprobó en febrero del año pasado el proceso para regularizar a al menos 25.000 migrantes afectados por la dana de Valencia. El objetivo, según el Gobierno, es "proteger ante las situaciones de máxima vulnerabilidad y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida".