Sánchez encadena prórrogas y evita presentar nuevos Presupuestos

En diciembre de 2022 se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado que, a día de hoy, siguen vigentes en 2026. Desde entonces no se han aprobado nuevas cuentas y en el Gobierno no parece haber inquietud por no haber presentado, en toda una legislatura, uno de los principales instrumentos que legitiman la acción de cualquier Ejecutivo. "El Gobierno cumple y el Gobierno responde", defendía la ministra portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha ido enterrando los Presupuestos entre prórrogas y excusas, la última por la guerra en Irán. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aplazado reiteradamente su promesa de presentar unas nuevas cuentas públicas. En el balance del curso político celebrado en julio, aseguró que "el Gobierno de España presentará los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026".

Sin embargo, tras incumplir por tercer año consecutivo el plazo fijado en la Constitución, que establece que deben presentarse al menos tres meses antes de la expiración de los anteriores, antes del 30 de septiembre, el Ejecutivo pospuso su presentación hasta finales de año. Ese horizonte se amplió después al primer trimestre de 2026 y, con la entonces vicepresidenta María Jesús Montero, también se descartó cumplir con ese nuevo límite temporal. Tardará "unas semanas más", dijo la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía.

Desde 2023, el Gobierno incumple así su obligación de presentar los Presupuestos y no atiende al mandato constitucional. Ahora, la fecha queda completamente en el aire, ya que el Ejecutivo ha optado por evitar cualquier compromiso concreto. Hacienda llegó a marcar el mes de junio como fecha límite para la aprobación de las cuentas públicas. No obstante, nada hace prever que se cumpla ese plazo, al menos para este año.

Aunque el proyecto presupuestario se da por "encarrilado", la única reacción del actual ministro, Arcadi España, fue un escueto "ay" durante el acto de traspaso de carteras. Un episodio que vuelve a poner en evidencia el escaso valor de unos compromisos que el Gobierno no logra materializar, incapaz de afrontar el posible rechazo de unas nuevas cuentas en el Congreso.