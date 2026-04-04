Así salvó Ábalos a Air Europa tras el motín de Puertos del Estado

La actualidad informativa en El Programa de Cuesta se centra hoy en el escandaloso Caso Koldo, una trama de corrupción que asedia los cimientos mismos de la Moncloa y que pone de manifiesto la degradación moral del Sanchismo. El análisis de los audios revela una operativa sistémica donde el Ministerio de Transportes, bajo el mando de José Luis Ábalos, habría favorecido conscientemente a una red de intereses particulares en el peor momento de la pandemia. Los correos electrónicos de Álvaro Sánchez Manzanares, conocido en la trama como "Alvarito", demuestran que existían ofertas de mascarillas mucho más baratas y eficientes que fueron descartadas por orden directa de las instancias superiores.

Resulta indignante constatar cómo, mientras miles de españoles morían a diario, los responsables de Puertos del Estado maniobraban para beneficiar a una empresa específica. Las pruebas muestran que se rechazó una oferta de 1,35 euros por mascarilla en favor de otra que duplicaba ese precio. Esta decisión no fue una negligencia administrativa, sino un monopolio corrupto orquestado desde el corazón del Gobierno para asegurar que todo el suministro pasara por las manos de la trama, eliminando cualquier tipo de competencia que pudiera estropear el lucrativo negocio.

El papel de José Luis Ábalos es central en esta red de favores. Según los informes que maneja la Justicia y que han sido analizados en este programa, el exministro habría recibido como contraprestación el uso de una propiedad en Málaga, la ya famosa Villa Parra. Lo más sórdido del asunto es la ubicación de dicha vivienda, situada pared con pared con un club de alterne llamado My Lady Palace, un detalle que subraya la catadura moral de los implicados. Estas prebendas no eran casuales, sino el pago por facilitar contratos y presionar a favor de empresas como Air Europa.

La conexión con Air Europa y el holding Globalia abre una vía de agua insalvable para Pedro Sánchez. El empeño de la trama en realizar los fletes con esta aerolínea, a pesar de las alternativas más rápidas y económicas del Ejército o de Iberia, apunta directamente a los intereses comerciales cruzados en los que aparece el nombre de Begoña Gómez. La mujer del presidente mantenía vínculos estrechos con los Hidalgo y el Africa Center del IE University, lo que sugiere que el rescate millonario de la aerolínea y los contratos de las mascarillas forman parte de un mismo entramado de tráfico de influencias.