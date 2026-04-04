La Asamblea Nacional Catalana (ANC) es uno de los restos del naufragio del golpe de Estado de octubre de 2017. Nueve años después del referéndum ilegal, la antaño todopoderosa organización separatista ha entrado en una fase de decadencia e irrelevancia. La pandemia primero y la desmovilización de las bases tras el fracaso de la "república catalana" y el colapso de los partidos separatistas propiciaron una crisis que la dirección del cantautor Lluís Llach no ha hecho más que agudizar.

La entidad separatista ha perdido socios, ha perdido importancia para los partidos y ya no es más que una sombra del pasado. Si se reactiva el Procés, objetivo que persiguen Junts y ERC, la ANC ya no será el instrumento para canalizar las manifestaciones. Prueba de la decadencia de la organización es que solo se han presentado 64 candidatos para cubrir los 77 puestos de los que consta el secretariado.

Las elecciones internas se celebrarán entre el 14 y el 18 de abril a fin de que el secretariado se constituya el 25 de abril. Dicho secretariado es el que se ocupa de elegir al presidente de la entidad. Llach aspira a la reelección entre otras razones porque no tiene competencia. Un sector del separatismo sondeó al expresidente de la Generalidad Quim Torra para relanzar la organización, pero el exdirigente prefiere reservar su perfil "institucional".

Reforma de los estatutos

Así las cosas y por primera vez en la década y media de existencia de la ANC se han presentado menos candidatos que plazas a cubrir. Ni siquiera una reforma de los estatutos de la entidad para permitir que quienes ya hayan sido "secretarios nacionales" se puedan volver a presentar ha logrado disimular una situación crítica. Solo en la provincia de Gerona hay más candidatos que puestos a cubrir. En el Barcelonés, en cambio, no se han presentado candidatos y en cuanto a las dos plazas reservadas para los jóvenes solo hay un aspirante.

Lluís Llach no tiene intención de dimitir y nadie le lleva la contraria porque los críticos hace tiempo que han abandonado la organización hastiados del personalismo del cantautor y exdiputado y de la parálisis en la que se ha sumido. Las últimas convocatorias se han saldado con sonoros fracasos de participación apenas disimulados por el entusiasmo de TV3 y los medios adictos al movimiento separatista.

Además, se considera que la ANC se ha escorado definitivamente hacia Junts en detrimento de ERC, a quien los más ortodoxos consideran ahora un partido "autonomista". Ese movimiento también ha contribuido a la irrelevancia de la entidad, que atraviesa una situación parecida a la del Consejo de la República, otro grupo al servicio del prófugo Carles Puigdemont.