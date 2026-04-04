El caso Koldo se dirige a toda velocidad al juicio oral. Y las pruebas recopiladas por la Guardia Civil son muy contundentes. Entre ellas, las que afectan a ADIF -la empresa, por cierto, gestora de las vías-. Y entre esas pruebas se encuentran las que afectan a su expresidenta Pardo de Vera. La UCO de la Guardia Civil ha identificado al papel al máximo nivel en la tramitación y hasta la confirmación para el pago de los contratos de la trama por parte de la presidenta del ente.

La UCO señala que "Isabel [Pardo de Vera] aseguró a Koldo que la documentación se encontraba debidamente firmada. No obstante, le comentó que realizaría las comprobaciones oportunas". Se refieren a las gestiones para el pago de la trama por la entrega de una partida de mascarillas del covid. "Respecto al documento que se señalaba como pendiente de firma, Koldo manifestó que su ausencia constituía el único obstáculo para que se procediera a la consignación del importe en la cuenta correspondiente". Y Pardo de Vera se puso manos a la obra de inmediato: "Veinte minutos más tarde, Isabel informó a Koldo de que le habían confirmado que toda la documentación estaba correcta, precisando que dicha confirmación procedía de la propia empresa. Seguidamente, Isabel le trasladó la proforma firmada por Michaux y por ella misma".

Michaux era Michaux Miranda, alto directivo de ADIF implicado también en los contratos de las mascarillas y, según correos publicados ya por Libertad Digital, en los enchufes en la compañía pública.

Y es que la UCO ha accedido a los mensajes con los que se negociaban las compras de mascarillas de la trama en pleno covid. Y, mientras la población necesitaba con urgencia mecanismos de protección frente a la pandemia, ADIF, bajo mando de Isabel Pardo de Vera y gestión de los contratos de Michaux Miranda, confirmaba las compras con toda celeridad, con una gestión puramente VIP -directamente desde presidencia de la compañía pública- y hasta con una curiosa premisa: "Plazo de entrega sujeto a disponibilidad".

Muchos de los contratos firmados con la trama por parte de la Administración española se cerraron en marzo de 2020, cuando España admitía el impacto de la pandemia pese a que infinidad de países habían adoptado medidas contra el covid semanas antes. Y en esas fechas surgieron unos mensajes delatores del tono de las compras. Y es que las condiciones quedaban a expensas de la trama.

Uno de esos mensajes relacionó a Íñigo Rotaeche -directivo de una de las principales empresas de la trama- con Michaux Miranda -directivo de ADIF-. Y señalaba lo siguiente: "Re: Solicitud datos ADIF para propuesta mascarillas protectoras. Estimado Michaux, Con relación a los solicitado 5 MM de mascarillas KN95/FFP2 adjunto proforma. Plazo de entrega sujeto a disponibilidad, pero en estos momentos, si mañana se estructura la adjudicación se podría disponer el martes 31.03/miércoles 01.04 de 2MM FOB Shenzhen y el resto al final de la semana siguiente (04.04; 05.04)". Traducido, si estaba en esas fechas, perfecto, pero, en caso contrario, el contrato no se incumplía.

"Por supuesto la entrega CIF MADRID Barajas sujeta a las condiciones de flete, que intentaremos que sean lo más favorable posible dentro de las dificultades del momento. En espera de tus noticias. Atentamente", concluía el mensaje. De nuevo, si los costes se incrementaban, el precio lo hacía también.

El último informe de la UCO ha certificado el papel de este directivo de ADIF en la trama de mascarillas. Se trata de Michaux Miranda, director general de Gestión de Personas en ADIF por aquellas fechas. El mismo que recibió la comunicación de que había ya en ADIF nada menos que 785 "efectivos sin cobertura presupuestaria" –traducido: 785 enchufados más allá de lo permitido por el gasto presupuestado–.