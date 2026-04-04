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José Manuel Albares (desde el 12 de julio de 2021)

Albares es otro de los llegados al Gobierno, en su caso como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la crisis de 2021 y, sin duda, es uno de los que ha tenido un desempeño más lamentable, sobre todo por su irrelevancia: todo el mundo asume que el verdadero ministro de Exteriores en la sombra es Zapatero y Sánchez siempre transmite la sensación de que toma las decisiones sin tan siquiera consultarle. Mientras tanto, la posición española en el concierto mundial se ha degradado de una forma sin precedentes desde el aislacionismo de los años 40 y 50 del siglo pasado, pese a las frases rimbombantes de Albares somos menos tenidos en cuenta que un país medio de África, como demuestra el encuentro sobre Ormuz en el que han participado 40 países y al que España no estaba invitada.