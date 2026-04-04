Los 56 ministros que ya lleva Sánchez, uno a uno y de peor... a peor
Mientras José María Aznar en ocho años sólo tuvo 34 ministros y Rajoy en siete se quedó en 24, con la incorporación de Arcadi España al Gobierno Pedro Sánchez ya acumula 56 en todos sus Gobiernos, otro récord más. Esta es la lista completa.
Fernando Grande-Marlaska (desde el 7 de junio de 2018)
Es uno de los más cuestionados y ha atravesado un sinnúmero de escándalos, pero a pesar de ellos Fernando Grande-Marlaska es uno de los tres ministros que se mantiene en el mismo cargo desde junio de 2018, cuando Sánchez nombró su primer Gobierno. En aquel momento fue una de las incorporaciones estelares, ahora está considerado por muchos el peor ministro del Interior de la historia.
Margarita Robles (desde el 7 de junio de 2018)
Margarita Robles es el segundo de los tres ministros que siguen en el Gobierno desde el primer día, a pesar de que muchos –tanto a derechas como izquierdas y todos equivocados– la consideran poco cercana a Pedro Sánchez y una persona menos sectaria que la norma en los Ejecutivos socialistas. Todos estos años ha ocupado la cartera de Defensa.
Luis Planas (desde el 7 de junio de 2018)
El tercero de los supervivientes del primer Gobierno Sánchez es Luis Planas, que lleva desde junio de 2018 siendo ministro de Agricultura y se diría que lo ha logrado a basa de pasar desapercibido y mantener un perfil muy bajo, lo que no es tan complicado con su cartera y con más de veinte miembros del Consejo de Ministros.
Maxim (o Máximo) Huerta (desde el 7 de junio de 2018 al 14 de junio de 2018)
Màxim –Máximo tras su paso por la poítica– Huerta, ha sido el ministro más breve de Sánchez: sólo estuvo una semana en el cargo y fue forzado a dimitir por tener una sociedad para pagar menos impuestos y como ejemplo de alto estándar ético de Sánchez. Después, sobre todo tras el escándalo de la tesis del presidente, el verbo dimitir no se conjuga ni aunque haya 46 muertos en un accidente de tren. Periodista y novelista de de éxito, ahora siempre habla regular del que fue su jefe.. durante una única semana.
Carmen Montón (del 7 de junio de 2018 al 12 de septiembre de 2018)
Carmen Montón fue el segundo –y hasta la fecha último– ministro de Sánchez que dimitía asumiendo responsabilidades políticas por un escándalo, en este caso por plagio e irregularidades en la obtención de un máster. Sí, plagio, lo que son las cosas. Llegada al Gobierno desde la consejería del ramo, tras ser ministra de Sanidad tres meses en 2020 fue nombrada Embajadora Observadora Permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos, con un suculento sueldo cercano a los 200.000 euros al año.
Meritxell Batet (del 7 de junio de 2018 al 21 de mayo de 2019)
Aunque su etapa como ministra ha quedado olvidada por la posterior como presidenta del Congreso, lo cierto es que Meritxell Batet fue la responsable de Política Territorial y Función Pública del primer gobierno de Pedro Sánchez.
Josep Borrell (del 7 de junio de 2018 al 30 de noviembre de 2019)
Si Calvo fue ministra con Zapatero, Borrell lo había sido con González y era uno de los nombres con cierto prestigio del primer Gobierno Sánchez. Su cartera fue la de Exteriores, desde la que concurrió a las elecciones europeas de mayo de 2019 como candidato del PSOE, si bien no dejó el Ejecutivo, en aquel momento en funciones, hasta su nombramiento como Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Magdalena Valerio (del 7 de junio de 2018 al 13 de enero de 2020)
Valerio es un ejemplo perfecto de cierta categoría de ministros: los olvidables y, en buena medida, olvidados. Su trayectoria anterior no había sido muy brillante, pues sólo fue consejera en Castilla-La Mancha durante poco más de año y medio, y la posterior fue lamentable: nombrada presidenta del Consejo de Estado el Tribunal anuló dicho nombramiento y fue sustituida por una vieja conocida: Carmen Calvo.
Dolores Delgado (del 7 de junio de 2018 al 13 de enero de 2020)
La wikipedia habla de Dolores Delgado como “próxima a Baltasar Garzón", un curioso eufemismo para denominar la relación de pareja que la une al juez prevaricador desde hace muchos años y que fue clave para su nombramiento como ministra de Justicia, cargo del que se apeó en enero de 2020 – cuando Sánchez nombró su primer Gobierno de coalición – para hacerse con el puesto de Fiscal General del Estado, una cacicada sin precedentes. Se mantuvo en ese cargo hasta julio del 2022.
José Guirao (del 14 de junio de 2018 al 13 de enero de 2020)
Guirao es, sin duda, uno de los ministros que no sería reconocido como tal por la calle y otro de los que tuvo un paso breve por el Gobierno. Gestor cultural de prestigio llegó a ser director del Reina Sofía y fue nombrado para sustituir a Maxim Huerta. Estuvo en el ministerio hasta enero de 2020 y poco más de un año después le fue diagnosticado un cáncer de pulmón que acabó con su vida en julio de 2022.
María Luisa Carcedo (del 13 de septiembre de 2018 al 13 de enero de 2020)
María Luisa Carcedo sustituyó a Carmen Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Su trayectoria en el Gobierno fue breve: poco más de un año y en los meses anteriores había sido Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. ¿A que no se acordaban ustedes de la lucha contra la pobreza infantil?
Carmen Calvo (del 7 de junio de 2018 al 12 de julio de 2021)
Tras haber sido ministra de Cultura con Zapatero, Carmen Calvo llegó al Gobierno de Sánchez con todos los galones nada más y nada menos que como vicepresidenta primera. Además, era ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, aunque luego cambió este último ministerio por el de Memoria Democrática. Dejó el Ejecutivo en la gran renovación ministerial de julio de 2021.
Nadia Calviño (del 7 de junio de 2018 al 29 de diciembre de 2023)
Nadia Calviño también ha sido una de las ministras de Sánchez que ha utilizado el Gobierno como trampolín a un puesto muy bien remunerado, en este caso Presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Fue ministra de Economía y, en un primer momento, vicepresidenta tercera, para pasar a ser la primera con la salida de Carmen Calvo.
Teresa Ribera (del 7 de junio de 2018 al 24 de noviembre de 2024)
Teresa Ribera también ha saltado a Europa –en su caso a la Comisión Europea– para cambiar allí de ideas y convertirse en una convencida de la energía nuclear, sector que España demonizó. Entró en el Gobierno como ministra para la Transición Ecológica –lo que siempre había sido Energía– y después fue ascendida a vicepresidenta, primero cuarta y luego tercera.
María Jesús Montero (del 7 de junio de 2018 al 27 de marzo de 2026)
La de Montero ha sido, al menos aparentemente, una despedida mucho menos dulce que la de alguno de sus compañeros en el primer Gobierno de Sánchez: deja el Ejecutivo para ser candidata en unas elecciones que huelen a enorme fracaso. Ministra de Hacienda durante estos casi ocho años, en diciembre del 2023 fue ascendida a vicepresidenta primera.
José Luis Ábalos (del 7 de junio de 2018 al 12 de julio de 2021)
José Luis Ábalos es el símbolo se la corrupción de esta etapa política que es la más corrupta de nuestra historia. Nombrado en 2018 ministro de Fomento, permaneció en el cargo hasta la gran remodelación del Gobierno de Julio de 2021, cuando el ministerio ya era de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Mano derecha de Pedro Sánchez durante años, también fue secretario de Organización del PSOE y ahora está en la cárcel a la espera de juicio. El primero, por el que podía caerle más de 20 años de condena, empieza en unos días.
Pedro Duque (del 7 de junio de 2018 al 12 de julio de 2021)
Uno de los rostros más destacados del “Gobierno bonito", Pedro Dugue, conocido sobre todo por su etapa como astronauta, fue ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, aunque a partir del ejecutivo de coalición con Podemos perdió esta última atribución. Preparado e inteligente, demostró que estas dos cualidades no bastan para ser un buen ministro. Fue cesado en julio de 2021 y desde entonces ha desaparecido de la actualidad.
Isabel Celaá (del 7 de junio de 2018 al 12 de julio de 2021)
Resulta difícil decir si Isabel Celaá fue peor portavoz del Gobierno –cargo que ocupó hasta enero de 2020– o peor ministra de Educación –donde aguantó hasta julio de 2021–. En el primero de estos cometidos sus ruedas de prensa y sus dificultades para expresarse provocaban la hilaridad del persona, en el segundo fue sectaria como pocas, trabajó de espaldas al sector y trató fatal a colectivos como los padres de niños de educación especial.
Reyes Maroto (del 7 de junio de 2018 al 28 de marzo de 2023)
Reyes Maroto fue ministra de Industria durante casi cinco años y lo mejor que se puede decir de su paso por el Ministerio es que dejo tanta huella como la luz al atravesar un cristal. Su mediocridad ya era un tema recurrente de conversación en cada una de sus apariciones pero por si había alguna duda Pedro Sánchez decidió colocarla de candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, donde obtuvo 40.000 votos menos que Rita Maestre y, agárrense, 450.000 menos que Almeida. Desde entonces es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, aunque a casi nadie le importe.
Yolanda Díaz (desde el 13 de enero de 2020)
Yolanda Díaz llegó al Consejo de Ministros de la mano de Pablo Iglesias, al que luego apuñaló tal y como ha hecho durante su carrera política con todos aquellos que la han encumbrando. Desde el Ministerio de Trabajo primero y la vicepresidencia después montó una operación política para sustituir a Podemos con Sumar, una fuerza que ha capitaneado con tal falta de pericia que ha llevado a que las dos marcas estén ahora completamente gastadas. Hace unas semanas anunció que no se presentaría como cabeza de lista a las próximas generales, pero por ahora tampoco está claro si dejará la política.
Pablo Iglesias (del 13 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021)
Pablo Iglesias toco el cielo de su carrera política al ser nombrado vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, pero como en lugar de tomarlo por asalto se limitó a mendigárselo a Sánchez, el resultado fue que tenía muchos más cargos que poder real. Cansado y con su partido en franco retroceso, dejó el Ejecutivo para presentarse a las elecciones autonómicas de Madrid en 2023, en las que logró menos de un sexto de votos que Ayuso. Tras el batacazo dejó la primera línea de la política y se ha dedicad a sacar adelante negocios como una taberna y un grupo de comunicación... además de dirigir Podemos en la sombra, claro.
Salvador Illa (del 13 de enero de 2020 al 27 de enero de 2021)
Salvador Illa sólo estuvo un año en el Gobierno como ministro de Sanidad, en lo que visto con perspectiva fue desde el primer momento una operación política para construir –por cierto a costa de la Comunidad de Madrid– un candidato para las elecciones catalanas que efectivamente ganó, aunque no llegó a la presidencia de la Generalidad hasta tres años y medio y otras elecciones más tarde.
Arantxa González Laya (del 13 de enero de 2020 al 12 de julio de 2021)
Seguramente casi nadie recuerde el rostro de Arantxa González Laya, en cambio su breve paso por el Ministerio de Exteriores sí merece ser recordado, no necesariamente para bien. Su gestión provocó, entrada de un líder del Frente Polisario mediante, una crisis con Marruecos que ha acabado con las inexplicables cesiones de Pedro Sánchez en el Sahara y una sumisión al sultán que todo el mundo relaciona con el robo de datos de su móvil con Pegasus. González Laya, por su parte, perdió la cartera en año y medio.
Juan Carlos Campo (del 13 de enero de 2020 al 12 de julio de 2021)
Otro ministro de paso breve, Campo es ahora magistrado del Tribunal Constitucional donde completa la mayoría de Conde – Pumpido sin ningún escrúpulo. Como ministro llegó a decir que el Gobierno estaba en un cambio de régimen o, al menos, en una “crisis constituyente". Se le recordará también por haber firmado los indultos a los golpistas catalanes. En definitiva, todo un carrerón.
José Manuel Rodríguez Uribes (del 13 de enero de 2020 al 12 de julio de 2021)
José Manuel Rodríguez Uribes.es otro de los ministros que ha sido completamente olvidado, tanto que de hecho cuesta encontrarlo en los listados. Sustituyó a Guirao en Cultura y fue sustituido a su vez por Iceta año y medio después. Eso sí, él ha encontrado buenos acomodos tras su paso por el Ejecutivo: primero como representante ante la UNESCO y ahora como secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes.
Manuel Castells (del 13 de enero de 2020 al 20 de diciembre de 2021)
¿Alguien recuerda a Manuel Castells? Elegido como uno de los cinco ministros de Podemos dentro del Gobierno, su ministerio era, probablemente, el más liliputiense de todos y el viejo profesor universitario – tenía 78 años al ser nombrado – pasó allí casi dos años hasta que decidió dejarlo en diciembre de 2021.
Alberto Garzón (del 13 de enero de 2020 al 20 de noviembre de 2023)
Después de laminar a Izquierda Unidad dentro de Podemos, Alberto Garzón logró ser ministro dentro de la cuota de los morados, pero como les ocurrió a muchos de sus compañeros, más que un ministerio le dieron una pequeña consejería. Desde su Cartera de Consumo pasó casi tres años intentando hacerse notar hasta que en junio de 2023 anunció que no se presentaría a las elecciones para dejar por completo la política a su salida del ministerio.
Irene Montero (del 13 de enero de 2020 al 20 de noviembre de 2023)
Irene Montero fue nombrada ministra de Igualdad en mismo Gobierno en el que su pareja era vicepresidente. Es más: su nombramiento lo decidió el propio Pablo Iglesias, ya que era parte de la cuota de Podemos en el Ejecutivo de coalición. Con esos antecedentes no es tan extraño que sus proyectos legislativos se cuenten por disparates: la infame ley del Sólo sí es sí que supuso la suelta de violadores y tuvo que ser enmendada; y la Ley Trans que ha favorecido los fraudes de ley.
José Luis Escrivá (del 13 de enero de 2020 al 6 de septiembre de 2024)
José Luis Escrivá es probablemente el ejemplo más lamentable de un ministro ‘independiente’ de la historia ya no de España, sino de todo Occidente. Nombrado por Rajoy presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dejó el cargo para ser nombrado ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, después fue ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública de España y de allí pasó directamente a ser gobernador del Banco de España, en un movimiento que no se había dado nunca. Es cierto que Sánchez no tiene límites, pero también lo es que siempre encuentra esbirros dispuestos a lo que sea.
Carolina Darias (Del 27 de enero de 2021 al 28 de marzo de 2023)
Nombrada para sustituir a un ministro que dejaba el Consejo de Ministros para ser candidato en unas elecciones –Salvador Illa–, Carolina Darias hizo lo propio dos años después, en su caso para presentarse a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, puesto que efectivamente logró en las municipales de 2023. Para eso le sirvió a Pedro Sánchez el Ministerio de Sanidad en plena pandemia: para crear candidatos.
Ione Belarra (del 31 de marzo de 2021 al 21 de noviembre de 2023)
Belarra también llegó al Gobierno como sustituta de un candidato, en este caso del mismísimo Pablo Iglesias cuando este partió para su fracasada aventura madrileña. Belarra se mantuvo un año y medio como ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, una cartera que ha servido para poco más que hacer ahora sus frecuentes salidas de pata de banco todavía más fuera de lugar, ya que llegan de una exministra.
Félix Bolaños (desde el 12 de julio de 2021)
Aunque después su desempeño ha sido decepcionante en muchos sentidos, Félix Bolaños fue la gran estrella de la renovación ministerial de julio de 2021: llegaba al Gobierno con un aura de hombre inteligente y eficaz y una cartera doble: Presidencia y Relaciones con las Cortes, a la que tras las elecciones de 2023 se añadiría Justicia. Y tras la salida de María Jesús Montero incluso llegó a sonar como vicepresidente, aunque finalmente ha sido Cuerpo el elegido.
Diana Morant (desde el 12 de julio de 2021)
Nombrada ministra de Ciencia e Innovación en la gran crisis de Gobierno de 2021, Diana Morant se perfilaba también como candidata del PSOE en la Comunidad Valenciana y fue nombrada secretaria general del partido en la región. Sin embargo, ni siquiera tras la dana ha logrado convertirse en una alternativa seria. Mientras tanto, como ministra el desastre es absoluto: pocas competencias y en algún tema en el que sí habría tenido que exhibir un cierto nivel, como la crisis del CNIO, no ha hecho otra cosa que hundir al centro en el caos.
José Manuel Albares (desde el 12 de julio de 2021)
Albares es otro de los llegados al Gobierno, en su caso como ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la crisis de 2021 y, sin duda, es uno de los que ha tenido un desempeño más lamentable, sobre todo por su irrelevancia: todo el mundo asume que el verdadero ministro de Exteriores en la sombra es Zapatero y Sánchez siempre transmite la sensación de que toma las decisiones sin tan siquiera consultarle. Mientras tanto, la posición española en el concierto mundial se ha degradado de una forma sin precedentes desde el aislacionismo de los años 40 y 50 del siglo pasado, pese a las frases rimbombantes de Albares somos menos tenidos en cuenta que un país medio de África, como demuestra el encuentro sobre Ormuz en el que han participado 40 países y al que España no estaba invitada.
Isabel Rodríguez (desde el 12 de julio de 2021)
Primero como ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno y después como ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez lleva ya cerca de cinco años en el Consejo de Ministros y nadie sabe muy bien ni por qué ni para qué. La que fuera alcaldesa de Puertollano ha pasado sin pena ni gloria por todas sus funciones y en los últimos tiempos se limita a los fogonazos propagandísticos sobre vivienda que Sánchez se saca de la chistera cada pocos meses. Pero las viviendas construidas se pueden contar con los dedos de una oreja, como decía un humorista.
Miquel Iceta (del 12 de julio de 2021 al 21 de noviembre de 2023)
Llegado al Gobierno después del desembarco de Illa en Catauña y como evidente compensación por perder el liderazgo de los socialistas en la región, Iceta tampoco aguantó demasiado dentro del Consejo de Ministros, pero después fue nombrado Embajador Delegado Permanente de España en la Unesco, un puesto que le permite vivir en París y ganar un modesto sueldo de unos 150.000 euros al año, lo que tampoco debe notarse tanto dado su fenomenal patrimonio.
Pilar Llop (del 12 de julio de 2021 al 21 de noviembre de 2023)
Pilar Llop fue ministra de Justicia antes de ceder la cartera a Bolaños. Magistrada de profesión, es posible que Pedro Sánchez necesitase alguien con menos escrúpulos para impulsar la reforma de la Justicia que ha tratado de hacer, por ahora si éxito, el propio Bolaños. Al salir del Gobierno intentó hacerse con una plaza que ella misma había convocado como ministra y, tras el escándalo, volvió sin más a los juzgados.
Raquel Sánchez (del 12 de julio de 2021 al 21 de noviembre de 2023)
Si ha habido en toda la historia una ministra de transición esa es Raquel Sánchez: ocupó la cartera de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana entre la etapa de glamour de José Luis Ábalos y la de elegancia y saber estar de Óscar Puente. Por el momento parece que los escándalos de su predecesor no la han alcanzado, al menos judicialmente. Tras salir del Gobierno fue nombrada presidenta de Paradores. Sí, de Paradores, ya es casualidad... o no.
Pilar Alegría (del 12 de julio de 2021 al 22 de diciembre de 2025)
Pilar Alegría ha sido el último de los ministros de Sánchez nombrados en julio de 2021 que ha abandonado el Gobierno. Lo hizo en diciembre del pasado año para pegarse una bofetada mayúscula como candidata de su partido en las elecciones de Aragón, como parte de la operación de Pedro Sánchez para colocar a sus esbirros más cercanos al mando de las federaciones regionales del PSOE, no sea cosa que se le desmande el partido. De su paso de más de cuatro años por el Ministerio de Educación se puede hacer un resumen rápido: la nada.
Joan Subirats (del 20 de diciembre de 2021 al 21 de noviembre de 2023)
Nombrado como sustituto de Manuel Castells en el Ministerio de Universidades, Joan Subirats fue la cuota de los Comunes en el Gobierno durante casi dos años. Antes estuvo en en Ayuntamiento de Barcelona y después ha desaparecido de la vida política.
José Manuel Miñones (del 28 de marzo al 21 de noviembre de 2023)
José Manuel Miñones, ministro de Sanidad en sustitución de Carolina Darias, no llegó a cumplir su octavo mes como miembro del Gobierno, pero también ha tenido su recompensa: seis meses después de dejar el Ejecutivo fue nombrado presidente de Mercasa, una empresa pública desde la que un sueldo de más de 180.000 euros lo contemplan.
Héctor Gómez (del 28 de marzo al 21 de noviembre de 2023)
Otro ministro de paso breve, menos de ocho meses al frente de Industria, y otro compañero del partido muy bien colocado después: Héctor Gómez es hoy por hoy Embajador representante permanente de España ante la ONU y disfruta de Nueva York con un sueldo de más de 200.000 euros al año.
Elma Saiz (desde el 21 de noviembre de 2023)
Elma Saiz es el primer ministro de nuestra lista del grupo de los que llegaron al Gobierno tras la última investidura de Sánchez, es decir, en noviembre de 2023. Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en diciembre fue nombrada también portavoz del Ejecutivo. Su relación con Servinabar, la empresa de Santos Cerdán, podría acabar suponiéndole un problema, aunque es improbable: en los gobiernos de Sánchez ya no dimite nadie.
Óscar Puente (desde el 21 de noviembre de 2023)
Tras ser alcalde de Valladolid durante dos legislaturas, Óscar Puente dio el salto a la política nacional, en la que se estrenó con un discurso abradabrante en el intento de investidura de Feijóo. Nombrado nada más y nada menos que para el Ministerio de Transportes, desde ahí ha dado muestras sobradas de una zafiedad y un mal gusto inéditos, amén de ganarse un reconocimiento generalizado como ministro de X, dada su afición desmedida por las redes sociales. El accidente de Adamuz le habría colocado en la cuerda floja en cualquier país de Occidente, pero como decimos cosas como que un ministro dimita no ocurren en la España de Sánchez.
Ana Redondo (desde el 21 de noviembre de 2023)
Ana Redondo llegó al Gobierno en noviembre de 2023 al mismo tiempo que su anterior jefe, pues fue concejal durante años en Valladolid. Se le encomendó recuperar para el PSOE un ministerio, el de Igualdad, que había sido un dolor de cabeza bajo el mando de Irene Montero. Sin embargo, su gestión de las pulseras antimaltrato ha mantenido la cartera en el ojo del huracán. Eso sí, ¿adivinan quién ha dimitido? Efectivamente: nadie.
Ángel Víctor Torres (desde el 21 de noviembre de 2023)
En el ojo del huracán desde hace meses, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, llegó al Gobierno después de ser presidente de Canarias, un cargo en el que tuvo una intensa relación con la trama de las mascarillas de Ábalos, Koldo y Aldama. La UCO describió los denodados esfuerzos de Torres para que los corruptos cobrasen, pero por ahora el ministro no ha sido imputado, y lo más importante de esa frase es probablemente el “por ahora".
Jordi Hereu (desde el 21 de noviembre de 2023)
Jordi Hereu. es considerado la cuota del PSC en el Gobierno ejerciendo de ministro de Industria y Turismo, pero el catalán ha llevado un grado más allá eso de los ministros que son olvidados tras dejar el cargo y podemos decir que ya en pleno ejercicio parece no estar. De hecho, cuando surge su nombre lo normal es dudar de si sigue siendo ministro.
Mónica García (desde el 21 de noviembre de 2023)
Empezamos con Mónica García el repaso a los ministros de Sumar que fueron nombrados tras la última investidura de Sánchez y que no se prevé que abandonen el Gobierno si con agua caliente. A la “médica y madre" le tocó, como era de esperar, el ministerio de Sanidad en el que, pese a sus escasas competencias, ha podido acreditar sobradamente su incapacidad absoluta para la gestión provocando una de las mayores huelgas de médicos de la historia.
Ernest Urtasun (desde el 21 de noviembre de 2023)
Ernest Urtasun llegó al Gobierno sólo. dos meses después de haberse negado a condenar el macroatentado de Hamás del 7 de octubre: votó en contra de una resolución en el Parlamento Europeo. A su extremismo une alguna característica muy habitual en la izquierda española: familia muy acomodada, colegio privado... Como ministro de Cultura ha dado pocas sorpresas: persecución a la tauromaquia y sectarismo allí donde es posible.
Sira Rego (desde el 21 de noviembre de 2023)
De padre palestino, Sira Rego comparte con Urtasun el dudoso honor de ser los únicos ministros que se negaron a condenar la masacre de Hamás del 7 de octubre. Su ministerio es de los que menor contenido tiene: Infancia y Juventud y su labor ha estado en la línea, es decir, no ha hecho nada relevante.
Pablo Bustinduy (desde el 21 de noviembre de 2023)
Bustinduy es, ante todo, otro producto prototípico de la izquierda caviar española: hijo de la ministra socialista Ángeles Amador, ha realizado diversos estudios de posgrado en Francia y Estados Unidos. También ha trabajado en universidades en los propios Estados Unidos y Europa. Por lo visto esa dura trayectoria le permitió observar las profundas injusticias del capitalismo, lo que le llevó a ser parte de Podemos desde los inicios del partido y a convertirse en diputado con apenas 32 años. En 2019 se apartó de la política pero cuatro años más tarde fue nombrado ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Carlos Cuerpo (desde el 29 de diciembre de 2023)
El nuevo vicepresidente primero y hombre fuerte del Gobierno entró a formar parte del ejecutivo hace poco más de dos años, en los últimos días de 2023, como ministro de Economía y en sustitución de Nadia Calviño. Carlos Cuerpo ha tratado de marcar cierta distancia con las medidas más radicales de Sumar y ha protagonizado enfrentamientos subidos de tono con Yolanda Díaz. En los últimos días se ha visto envuelto en casi su primera polémica al descubirse que su tesis doctoral tiene la longitud de un cómic y que, además, buena parte de ella está autoplagiada de un texto suyo previo, algo que el reglamento de la universidad no permitía.
Óscar López, desde el 6 de septiembre de 2024
El segundo Óscar del Gobierno, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública desde el 6 de septiembre de 2024, se caracteriza por tener unas formas similares a las de su tocayo, pero ser –todavía– menos brillante. Para deleite del PP en general y de Isabel Díaz Ayuso en particular forma parte también de la operación de Sánchez para colocar a los más acérrimos en candidaturas regionales, con lo que se prevé que las elecciones de 2027 en la Comunidad de Madrid pueden ser una auténtica masacre para el PSOE.
Sara Aagesen (desde el 25 de noviembre de 2024)
Sara Aagesen es vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los dos cargos los heredó de Teresa Ribera, que era su jefa, cuando esta se marchó a la Comisión Europea. Se dijo de ella que tenía un perfil más técnico, lo que no es complicado tratándose de alguien tan limitado y sectario como Ribera. En las últimas semanas su situación se ha complicado al ir destapándose la profundidad de la trama de Forestalia en su ministerio.
Milagros Tolón (desde el 22 de diciembre de 2025)
Milagros Tolón era hasta el pasado mes de diciembre delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, antes había sido alcaldesa de Toledo y desde ambos cargos ejercía de oposición interna a Emiliano García–Page, que como todos ustedes saben es algo así como la oposición interna a Sánchez. Probablemente ese dato haya sido uno de los más importantes a la hora de sustituir a Pilar Alegría en Educación.
Arcadi España (desde el 27 de marzo de 2026)
La última incorporación al Consejo de Ministros ha sido la de Arcadi España, hasta hace sólo unos días secretario de Estado de Política Territorial. Valenciano, mano derecha de Puig en su última legislatura en la Generalitat, donde ya fue consejero de Hacienda, su nombramiento ha sorprendido y generado la duda de si estaremos también en una operación electoral para apartar a Diana Morant, que como comentábamos antes no parece estar haciéndolo muy bien como líder de los socialistas valencianos.