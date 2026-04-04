Sánchez y Marlaska, bajo presión para abrir la frontera con Marruecos

La presión migratoria no deja de acechar a España. Tal es el chantaje migratorio de Marruecos al Gobierno de Pedro Sánchez, que el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se ha visto obligado a reforzar el tramo de la valla de Melilla donde 2.000 inmigrantes enviados por el régimen de Mohamed VI intentaron cruzar en junio de 2022 de forma ilegal a España poniendo en jaque la seguridad de nuestras fronteras.

En contraste, coincidiendo a la vez con esta medida, la comunidad musulmana de Melilla, muy enfadada, ha exigido urgentemente al ministro Marlaska mediante una carta que agilice los pasos fronterizos entre Marruecos y Melilla para pasar de forma más fácil y rápida a España.

Los musulmanes quieren mayores facilidades y denuncian que estas demoras tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos, incluso alertan de "riesgos para la salud derivados de las largas esperas". El documento también señala que la acumulación de personas "genera situaciones de tensión y deteriora la convivencia, agravándose en épocas de mayor afluencia como son el verano o fechas señaladas".

Esta exigencia ocurre en un momento de debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que cada vez es más rehén de las exigencias de los musulmanes y de Marruecos, que está intentando elevar aún más su influencia política y religiosa en España mediante maniobras como la ya mencionada inmigración, con indultos a delincuentes e incluso con proyectos millonarios como macrocentros islámicos o los programas de árabe y marroquí en los colegios de nuestro país.

Y todo esto sin olvidar la regularización masiva del Gobierno, que quiere legalizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida. El recibimiento a esta medida no ha podido ser mejor desde la población extranjera. Se ha podido ver en la ampliación del horario de consulados como por ejemplo el de Marruecos, donde estuvo Libertad Digital y donde se pudo constatar lo muy agradecidos que están al jefe del Ejecutivo por su medida migratoria. "Gracias, viva España y viva Pedro Sánchez", dijo un marroquí al micrófono de este diario.