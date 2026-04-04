Se cae el relato del Gobierno: confirmada la participación clave de este ex cargo del PSOE en el caso Forestalia

La investigación de la UCO Medioambiental pone el foco sobre una figura clave en el caso Forestalia: Eugenio Domingo, antiguo director general de Evaluación Ambiental. Domingo, que actuaba como el hombre de confianza en el ministerio, se encargaba presuntamente de redirigir todos los informes de impacto ambiental de Forestalia hacia su mesa para asegurar su aprobación. Las declaraciones de los funcionarios ante la Guardia Civil dibujan un panorama de corrupción institucionalizada, donde los criterios técnicos eran pisoteados por intereses políticos para favorecer el crecimiento de un gigante energético nacido de la nada.

Forestalia ha pasado de ser una empresa familiar dedicada al sector porcino a convertirse en una potencia eólica capaz de desbancar a multinacionales con décadas de experiencia. Este milagro empresarial no se explica sin la connivencia del poder político. La estrategia de la empresa, según se explica en El Programa de Cuesta, consistía en crear una maraña societaria de más de 850 empresas para realizar un flipping de licencias: conseguían el permiso ambiental gracias a sus contactos y luego vendían la sociedad con la licencia ya aprobada, multiplicando su valor sin haber puesto un solo ladrillo.

El escándalo salpica de lleno a Teresa Ribera, quien huyó a un cargo europeo mejor remunerado tras haber liderado la cruzada contra las energías convencionales mientras permitía estas prácticas en su ministerio. El cambio de postura de Ribera respecto a la energía nuclear una vez instalada en Bruselas es solo una muestra más de la incoherencia ideológica de un Gobierno que utiliza la bandera de la ecología para encubrir negocios oscuros. Mientras tanto, la justicia investiga proyectos en zonas protegidas como el Maestrazgo, donde se ignoraron informes negativos sobre la fauna y flora local.