El sospechoso vínculo de los ministros Albares y Hereu con Forestalia, a examen

El Partido Popular ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que aclare el papel del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con la empresa Forestalia, que está siendo investigada. Albares fue uno de los ministros presentes, junto al de Industria, Jordi Hereu, en el II foro Sella de Aragón, en el que se produjo la firma de la empresa de energías renovables con el Gobierno de China para invertir 1.000 millones de euros en renovables en 2024.

Por ello, el grupo de Ester Muñoz pregunta en su escrito "cuáles fueron las razones por las que el ministro de Exteriores colaboró con la empresa investigada Forestalia; cuántos contactos ha mantenido el Ministerio de Exteriores con empresarios vinculados a Forestalia y cómo coordinó el Ministerio de Exteriores con Forestalia la colaboración de la empresa con China".

El foro al que acudieron los dos ministros, del que se hizo eco en 2024 el Heraldo de Aragón, adquiere ahora relevancia por la investigación abierta contra Forestalia, cuyo presidente, Fernando Samper, fue detenido durante unas horas y sometido al registro de sus propiedades. Deberá declarar este lunes de Pascua, 6 de abril, en la comisión Koldo del Senado, donde ha sido citado por el PP para aportar datos sobre el caso.

Desde el ministerio de Exteriores trasladan a Libertad Digital que el ministro Albares "no ha estado presente en la firma de ningún contrato con Forestalia, ni ha tenido contactos o ha realizado gestión alguna con la empresa".

Informes de las ayudas concedidas

El grupo de Alicia García ha reclamado, además, diversa documentación relacionada con el caso, como el expediente completo de la ayuda concedida a Forestalia a través de Sepides, dependiente del Ministerio de Industria. Piden conocer fechas, importe concedido, justificación, la resolución final y una comparativa con otras solicitudes para acceder a la subvención.

También reclaman saber las condiciones económicas y jurídicas en las que fue concedida la ayuda, informes técnicos que avalaron su pago, informes de riesgos elaborados por Sepides, la normativa aplicada y actas del Consejo de este ente sobre Forestalia, incluido votos particulares, informes analizados e identificación de los responsables impulsores, además de las comunicaciones entre la compañía de renovables y los directivos de Sepides, además de las declaraciones de posibles conflictos de intereses.