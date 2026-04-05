La vivienda fractura al Gobierno: el PSOE se mantiene discreto mientras Sumar aviva la presión en las calles

No bajan tranquilas las aguas en la coalición de Gobierno. La vivienda se ha consolidado como el principal foco de tensión entre los socios del Ejecutivo. Mientras el PSOE opta por un perfil bajo y evita la confrontación pública, Sumar intensifica su activismo y trata de trasladar la presión a las calles, movilizando a la ciudadanía para exigir soluciones inmediatas. Este choque de estrategias evidencia la divergencia de prioridades y pone de manifiesto las dificultades de cohesión interna en torno a una de las cuestiones sociales más sensibles del país, algo que quedó patente con el plantón de Sumar en el Consejo de Ministros del que salió el decreto para la prórroga del precio de los alquileres.

El llamado Gobierno del diálogo encara ahora un mes de complejas negociaciones parlamentarias para sacar adelante el decreto de vivienda. Desde Moncloa insisten en que "el decreto es de Gobierno y nosotros vamos a hacer todo lo posible como Gobierno", evitando marcar distancias entre el PSOE y Sumar. A los socialistas, sin embargo, no les interesa abrir un nuevo frente con sus socios de investidura, más concretamente, con PNV y Junts, cuyo respaldo suele ir ligado a cesiones concretas y que en este asunto se han mostrado claramente en contra.

El PSOE defiende que la vivienda es su "prioridad", mientras desde Sumar sostienen que los socialistas se resistían a incorporar medidas de apoyo a los inquilinos por considerarlas polémicas y carentes de un consenso amplio en el hemiciclo.

No es la primera vez que la vivienda provoca fricciones en el seno del Ejecutivo. A comienzos de año, el PSOE impulsó, vía Real Decreto-ley, una bonificación del 100% en el IRPF sobre los rendimientos del alquiler para aquellos propietarios que no subieran las rentas. La respuesta de Sumar fue un rechazo frontal, y las relaciones con el Ministerio de Vivienda no han dejado de tensarse desde entonces. El malestar en sus filas fue en aumento, llegando incluso a reclamar el "cese" de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

"Hay dinero para la guerra y no hay dinero para una compra masiva. ¿Por qué no se pueden poner dos mil millones de euros encima de la mesa para comprar vivienda que ya está construida y que mañana mismo puede ser útil?", ha retado el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, que defiende la adquisición de inmuebles a particulares y fondos para ampliar con rapidez el parque público y aliviar la presión del alquiler.

Desde la publicación del decreto en el BOE, Sumar ha intensificado su estrategia de presión, movilizando a sindicatos de inquilinos y asociaciones con el objetivo de promover una ola de manifestaciones en toda España. Su intención es que los afectados aprovechen este mes para solicitar a sus caseros la prórroga del precio del alquiler, aun siendo conscientes de que la medida podría decaer a finales de mes si no logra el respaldo necesario de los socios del Gobierno.