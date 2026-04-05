Los mensajes de apoyo a Ábalos cuando cayó en desgracia: "Tienes todo mi apoyo, eres decente"

Los mensajes privados intercambiados entre José Luis Ábalos y varios de los principales dirigentes del PSOE y del Gobierno evidencian el amplio respaldo político y personal que el exministro de Transportes recibió tras su abrupta destitución en julio de 2021. Según revela El Mundo, miembros destacados del Ejecutivo como María Jesús Montero, Yolanda Díaz o Fernando Grande-Marlaska no solo le trasladaron su apoyo en ese momento, sino que mantuvieron el contacto y las muestras de afecto durante meses posteriores.

El cese de Ábalos, decidido por Pedro Sánchez el 10 de julio de 2021, provocó una reacción inmediata en el seno del Gobierno. Tal y como recoge El Mundo, Yolanda Díaz le escribió ese mismo día: "¿José Luis, no me digas que lo que leo es cierto?". La respuesta del entonces número dos del PSOE fue escueta y repetida con otros interlocutores: un simple emoticono de beso.

Sin embargo, el respaldo más explícito llegó meses después, el 3 de noviembre de 2021, cuando informaciones periodísticas apuntaban a una supuesta "doble vida" del exministro. Ese día, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, le trasladó un mensaje contundente: "La ignominia de hoy ya no conoce límites. Tienes todo mi apoyo. No ya sólo por lo que eres y por lo que significas, sino porque yo sí creo en ti, en que eres una persona recta y decente".

Ese tono de cercanía fue habitual también en otros miembros del Ejecutivo. La entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, le escribió: "Querido amigo, ánimo", mientras que la expresidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, también le envió mensajes de apoyo.

"Te tengo en mi alma"

Especial relevancia tienen los intercambios con María Jesús Montero, con quien Ábalos mantenía una estrecha relación política y personal. Según publica El Mundo, tras su nombramiento como vicesecretaria general del PSOE en julio de 2022, el exministro le escribió: «¡Joder, María Jesús, qué alegría me has dado!!!!». La respuesta fue igualmente efusiva: «¡Muchas gracias, amigo!! ¡No sabes cómo valoro tu mensaje!! ¡Muchísimo!! ¡Ni imaginas!!». Días antes, la propia Montero le había confesado: "Recuerdo aquellos días aciagos... y te tengo en mi alma. Besazo".

Estas muestras de cercanía contrastan, sin embargo, con las declaraciones posteriores de la ministra en el Senado, donde aseguró que "tampoco éramos amigos". ¿Mintió la candidata andaluza en sede parlamentaria?

El todavía ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue otro de los apoyos constantes. En septiembre de 2021 le escribió: "Querido José Luis, amigo, gracias por estar siempre cerca", en una relación que se prolongó al menos hasta 2024.

La "solidaridad ante los infundios" de Sánchez

El propio Pedro Sánchez también quiso trasladarle su respaldo tras las primeras informaciones controvertidas. "Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios", le comunicó en noviembre de 2021, en lo que supuso el restablecimiento del contacto entre ambos tras su salida del Gobierno.

Con el tiempo, esa relación se fue recomponiendo. En julio de 2023, el presidente le reconocía: "He echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad", un mensaje que ya había salido a la luz meses atrás.

Estos nuevos mensajes, en cambio, se desvelan en un momento clave: este 7 de abril arranca en el Tribunal Supremo el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntos delitos de corrupción vinculados a contratos de mascarillas durante la pandemia. Un proceso que se prolongará hasta el 30 de abril y que marcará el futuro político y judicial del que fuera uno de los hombres más poderosos del PSOE.