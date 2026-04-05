Óscar Puente recurre a su zafiedad habitual para atacar a Canal Sur: "Cara al Sur"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a atacar a los medios de comunicación por señalar el deficiente estado de la red ferroviaria. En esta ocasión, ha sido la televisión pública andaluza, Canal Sur, la diana de sus ataques. Puente ha llamado al ente público "Cara al Sur" en su cuenta de X.

30 carreteras de Andalucía competencia de la Junta o de las Diputaciones siguen cortadas después del tren de borrascas. Pero Cara al Sur™️ y todos los palmeros de Moreno Bonilla han estado entretenidos en otras cosas. https://t.co/yOzVa1l2q0 — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 5, 2026

Óscar Puente se ha caracterizado por recurrir al insulto cuando un medio no hace lo que él quiere. Y es que su costumbre pasa por atacar a quienes han señalado los casos de corrupción que afectan al PSOE, la ineficiente gestión de su Ministerio, así como las mentiras y las irregularidades que le afectan; o cuando no publican aquellas noticias que el ministro desea.

Y es que Puente, tras el trágico accidente de tren en Adamuz, no ha dejado de atacar a periodistas y medios de comunicación. Con un comportamiento poco acorde al talante que se le presupone a un ministro europeo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha llamado "palmeros de Moreno Bonilla" a los periodistas de Canal Sur.

Hay que recordar que Libertad Digital y otros periódicos como The Objective o El Debate fueron objeto de sus agresiones. La estrategia de Puente pasa por recurrir a su zafiedad habitual cuando carece de argumentos para rebatir todas las informaciones que apuntan que su gestión al frente del Ministerio es negligente o cuando se le recuerda el estado deplorable de la red ferroviaria en España. Basta recordar que la conexión de Alta Velocidad entre Madrid y Málaga ha supuesto un coste millonario a la provincia andaluza.