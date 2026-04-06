Aznar vaticina si Sánchez adelantará o no las elecciones

El Ejecutivo de Pedro Sánchez atraviesa un momento complicado: escándalos de corrupción, la incapacidad para aprobar los Presupuestos y los malos resultados electorales recientes del PSOE, junto con la anticipada votación en Andalucía el próximo 17 de mayo, refuerzan las peticiones que claman por un adelanto electoral.

Entre los que han planteado la necesidad de convocar elecciones está Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, quien ya criticó hace unos meses que Sánchez pospusiera los comicios tras las elecciones municipales y autonómicas de 2027. "No puede ser que termine hundiéndose a toda la infantería para que exista el cuartel general", señaló García-Page.

Fuentes consultadas por el diario ABC aseguran que Sánchez no tiene intención de adelantar las elecciones y que la única posibilidad de acortar la legislatura sería encontrar una "ventana de oportunidad" favorable para el PSOE.

"Un Gobierno populista, radical y corrupto"

José María Aznar, expresidente del Gobierno, también se ha pronunciado sobre la situación política del Partido Socialista y la posibilidad de elecciones anticipadas. En una entrevista con la cadena valenciana La 8 Mediterráneo, con motivo de la publicación de su libro Orden y libertad, Aznar advirtió que la democracia está en riesgo con "un Gobierno populista, radical, de izquierdas y corrupto". Además, añadió que: "Están saqueando todos los días la nación, es un grupo de gente que se dedica a la corrupción".

Cuando se le preguntó si Sánchez convocaría elecciones antes de tiempo, Aznar fue contundente: "Salvo que existan cosas, algo que no conocemos, que lo haga imposible porque los socios no quieran, hay una persona que tiene solamente un proyecto: estar en el Gobierno". Según el expresidente, el actual jefe del Ejecutivo busca permanecer en el poder el mayor tiempo posible, "a costa de lo que sea".

El expresidente del Gobierno profundizó en sus críticas, señalando que a Sánchez "le da igual vender España a plazos y a trozos, conceder una amnistía, que los terroristas salgan a la calle, le da igual tener medio Gobierno acusado de corrupción. Y, como le da igual, va a intentar justamente durar todo lo que pueda", sentenciaba en la cadena valenciana.

Incluso añadió que se mantendría en el Gobierno aunque su esposa, Begoña Gómez, o su hermano, David Sánchez, fueran condenados: "Le veo en el Gobierno, no gobernando, que es distinto. Aquí no se gobierna, si no tenemos ni Presupuestos Generales, sino que se intenta confrontar y crispar a la sociedad".