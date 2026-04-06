Confirmado: el PP sube a costa de Vox y el PSOE por el 'no a la guerra', aunque no le vale de mucho

La tendencia está completamente confirmada, al menos en la medida en que las encuestas pueden confirmar algo así: después de un raid de subidas que ha durado año y medio y que ha hecho al partido ganar unos ocho puntos, Vox ha frenado y, de hecho, ha empezado a caer.

Lo han apuntado varios sondeos anteriores y lo confirman dos que publican este lunes diarios de línea tan diferente como El Mundo y El País, que coinciden en dibujar un panorama muy similar: Vox se frena o incluso retrocede, el PP revierte también su tendencia y el PSOE sube montado en la ola del "no a la guerra", pero lo hace a costa de sus socios, con lo que sigue tan lejos de la mayoría como antes.

Según el estudio de Sigma Dos que publica El Mundo el PP estaría en el 32,5%, un porcentaje no muy alto pero que está seis décimas por encima del resultado del sondeo de hace un mes y, además, es un cambio significativo después de bastantes meses de caídas. Los populares tendrían 139 diputados, ganando cuatro si lo comparamos con la anterior encuesta.

El PSOE también mejora, en su caso, 1,3 puntos respecto al sondeo publicado en marzo, es decir, una subida muy importante que lleva a los socialistas a una intención de voto de un 27,7% con los que lograría 113 diputados, cinco más que en el mes anterior.

Pero quizá el dato más relevante sea, como decíamos, el de Vox: se queda con el 17,1% de estimación de voto, lo que significa que ha tenido una abrupta caída de 1,2 puntos gracias a la cual se deja también seis diputados para quedarse en 58.

El frenazo de los de Santiago Abascal se explica, siempre según los datos de Sigma Dos, por el cambio radical en el trasvase de votos entre el PP y Vox, que en marzo era de 1,5 millones y ahora no llega a los 700.000, es decir, menos de la mitad. Aun así, conviene no olvidar otro dato significativo: la suma de ambos partidos sigue rondando los 200, concretamente en 198, es decir, una mayoría absolutísima.

Mientras, los partidos a la izquierda del PSOE explican la subida de los de Pedro Sánchez: Sumar pierde siete décimas y Podemos seis, es decir, justo las trece que suben los socialistas. Ambos están en el 7,7% y el 3,5%, respectivamente. Tendría 12 diputados el primero y sólo un par el segundo, dos catástrofes sin paliativos.

El PP todavía sube más en El País

Por su parte, según la encuesta de 40dB que publica El País el PP todavía subiría un poco más: nueve décimas hasta llegar al 31,1%. Por su parte, el PSOE sube lo mismo: nueve décimas, y estaría en el 28,6%.

Vox, en cambio, baja, si bien es cierto que lo hace menos que en el sondeo de Sigma Dos: pierde sólo una décima, pero teniendo cuanta que es sólo la tercera bajada en 17 meses y la coincidencia que muestra con otros sondeos, podría indicar un cambio de tendencia. Aun así, los de Santiago Abascal seguirían en un porcentaje de voto muy alto: el 18,7%.

Finalmente, Sumar y Podemos también bajan en esta encuesta: los primeros de forma más leve, sólo se dejan una décima, para quedarse eso sí en un porcentaje muy bajo, el 5,8%; los segundos, en cambio, se dejan seis décimas y ya se arrastran por un lamentable 2,7%.

La encuesta de Sigma Dos ha contado con 1.958 entrevistas que se llevaron a cabo entre el 16 y el 31 de marzo; la de 40dB, por su parte, ha contado con 2.000 entrevistas que se realizaron el 25 y el 26 de marzo.