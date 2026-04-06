El pagador de Zapatero recibió 458.000 euros de Plus Ultra hasta su detención por blanqueo

Las empresas del pagador de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, recibieron pagos mensuales desde 2020 hasta noviembre de 2025 por parte de Plus Ultra. La cifra total de estos pagos asciende a 458.000 euros, sin IVA, y se efectuaron bajo el concepto de un contrato de iguala con la aerolínia venezolana.

Según ha adelantado ABC, el empresario, también conocido como Julito, que pagaba a Zapatero a través de la consultora Análisis Relevante, comenzó a cobrar de Plus Ultra tras ser recomendado por el exconsejero de la compañía Rodolfo Reyes. Martínez negoció con la aerolínea una iguala cuyos pagos mensuales se realizaban, principalmente, en la mercantil de Análisis Relevante. Julio Martínez Martínez fue detenido en diciembre de 2025 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con el destino de fondos procedentes del rescate público de la compañía.

Además, la aerolínea también realizó pagos mediante otras mercantiles vinculadas a Julio Martínez, como Voli Analítica S. L. e Iot Domotic Europe S. L. Esta última recibió una cantidad por el desarrollo de un programa de software destinado a Plus Ultra.

Zapatero, sus hijas y el CNI

Los abonos se mantuvieron de forma continuada hasta octubre o noviembre de 2025, momento en el que se interrumpió la relación tras la detención del empresario. Las cantidades percibidas fueron declaradas en los correspondientes formularios trimestrales ante Hacienda. La sociedad Análisis Relevante adquiere relevancia en la investigación por sus vínculos con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha reconocido en el Senado haber realizado informes para esta empresa, al igual que sus hijas.

Esta sociedad se constituyó a comienzos de enero y contó inicialmente con la participación de Sergio Sánchez, que fue responsable de comunicación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La investigación policial mantiene el foco en los pagos dirigidos a estas empresas dentro del análisis global de flujos de fondos.

Gestiones administrativas en Venezuela

Plus Ultra conserva documentación sobre los trabajos encargados a Julio Martínez durante su relación contractual. Entre estas tareas figuraban gestiones administrativas en Venezuela, como la renovación de documentación, así como la obtención de recursos logísticos. Recuperaba piezas retenidas en aduanas o gestiones relacionadas con las infraestructuras aeroportuarias.

La UDEF ha incorporado a sus diligencias información procedente de los servidores de Plus Ultra, que incluyen datos financieros de la compañía. El objetivo es analizar el destino de los fondos y su posible relación con la investigación. La Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa vinculada a Julio Martínez como medida para preservar las pruebas de la investigación.

El empresario ha sido citado en tres ocasiones en el Senado, aunque no ha comparecido alegando motivos médicos. Más allá de su relación con Plus Ultra, Martínez también habría trabajado para otras empresas españolas con actividad en Venezuela y China, cuya cifra supera el millón de euros.