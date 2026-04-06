Encontronazo de Javier Ruiz con Villarejo en pleno directo: "¡Miente, miente!"

El inicio del juicio por la operación Kitchen en la Audiencia Nacional ha comenzado este lunes con un encontronazo entre el excomisario José Manuel Villarejo y el periodista Javier Ruiz durante una conexión del programa Mañaneros 360 de TVE.

La Audiencia Nacional investiga un supuesto operativo parapolicial destinado a sustraer información al extesorero del PP, Luis Bárcenas, con el objetivo de evitar que salieran a la luz datos comprometedores en el marco del caso Gürtel.

En el banquillo se sientan, entre otros, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su exsecretario de Estado Francisco Martínez y el propio Villarejo. La Fiscalía solicita hasta 19 años de prisión para el excomisario por delitos como malversación, encubrimiento o revelación de secretos.

A su llegada al tribunal, Villarejo ha asegurado afrontar el proceso "con entusiasmo" y sin miedo a una posible entrada en prisión, en un juicio que se prolongará durante varios meses.

El momento del encontronazo

En este contexto, durante una intervención en Mañaneros 360, una reportera trasladó a Villarejo una pregunta con un mensaje dirigido al presentador del programa. Fue entonces cuando el excomisario ha afirmado: "Dígale a Javierito que a mí no me contrató el PP, eso son mentiras. Y además, Javierito joder, con los buenos amigos que hemos sido en el pasado. Parece mentira".

👀 MUCHO OJO al tremendo rifirrafe entre Javier Ruiz y el mismísimo Villarejo en pleno directo en Mañaneros 360. Este último afirma que ambos fueron amigos hace tiempo y que Javier Ruiz se quejaba de que el comisario diese más información a Ferreras que a él.#Mañaneros6A pic.twitter.com/K8sGwZnLr9 — BotMedia (@botmdia) April 6, 2026

Las palabras han provocado una reacción inmediata desde el plató. Javier Ruiz ha negado de forma tajante cualquier relación con Villarejo, mostrándose muy nervioso: "No, no, no…, usted y yo ni nos conocemos nunca en la vida. Usted es amigo de otros presentadores. Se está equivocando usted". El periodista ha añadido que el excomisario intentó contactar con él tras una información publicada, pero rechazó cualquier vínculo personal: "No nos hemos tomado ni un café. No nos hemos visto en la vida".

Escalada de acusaciones

Lejos de rebajar el tono, Villarejo ha insistido en su versión y ha lanzado nuevas afirmaciones: "Qué mala memoria tiene Javierito… me decía cómo le das tanta información a Ferreras".

Ante esto, Ruiz ha respondido de visiblemente tenso, calificando esas palabras de falsas: "Absolutamente falso. Miente Villarejo. Jamás hemos tenido esa conversación, es absolutamente falso. Es un embustero que además trabaja para quien trabaja falso lo que está contando absolutamente falso".

El presentador ha reiterado que nunca mantuvo esa conversación y ha cuestionado la credibilidad del excomisario: "Todos conscientes con quién trabajaba usted y a quién le pasaba información y quién se la compraba sin chequearla".

Un episodio en plena tormenta judicial

El enfrentamiento televisivo se produce en paralelo a un juicio clave para esclarecer si desde el Ministerio del Interior, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se utilizaron recursos públicos para una operación de espionaje político.