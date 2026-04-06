Montero intenta rebajar la importancia de sus mensajes con Ábalos: "Eran entre compañeros"

El Gobierno ha centrado sus esfuerzos en evitar verse salpicado por las presuntas prácticas corruptas del exministro José Luis Ábalos, que este martes se sentará en el banquillo del Tribunal Supremo por el llamado caso mascarillas junto a su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Sin embargo, los más altos cargos del Ejecutivo arroparon al exministro tras su cese por Pedro Sánchez en julio de 2021 e, incluso, algunos mantuvieron el contacto con el hoy imputado.

"Eran mensajes entre compañeros que no tienen ningún interés y la pregunta es quién soporta mensajes de WhatsApp porque estos son los mensajes que han podido sacar, ningún otro", ha tratado de justificar la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía y vicesecretaria del partido, María Jesús Montero, en una entrevista en Radio Nacional, al ser preguntada por las conversaciones entre ella y Ábalos publicadas por El Mundo.

"Son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona, pero yo me imagino que cada uno de los ciudadanos, si tuviéramos que mirar sus WhatsApp, pues encontrarían mensajes que, sacados de contexto, alguien puede querer interpretarlos, pero que tienen toda la lógica", ha manifestado Montero tratando de restar relevancia a unos mensajes que evidencian la sintonía entre ambos.

La entonces titular de Hacienda intercambió mensajes con Ábalos tras su cese y también cuando Montero fue nombrada vicesecretaria general del PSOE el 21 de julio de 2022. "¡Joder, María Jesús, qué alegría me has dado!", le escribió el exministro. "¡Muchas gracias, amigo! ¡No sabes cómo valoro tu mensaje! ¡Muchísimo! ¡Ni imaginas!", respondió ella de inmediato.

Una cercanía que contrasta con lo declarado por la entonces vicepresidenta primera en la comisión del caso Koldo en el Senado, donde trató de marcar distancias al asegurar que "tampoco éramos amigos". En la misma línea se expresó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que, "en lo personal, Ábalos era un gran desconocido para mí".

"Nada, absolutamente nada se ha encontrado en ningún mensaje ni de Ábalos ni de nadie que tenga involucración con otros miembros del Gobierno", ha aseverado la dirigente socialista, pese a que los dos últimos secretarios de Organización de su partido han acabado en prisión.

Montero ha asegurado que los casos de corrupción generan "desasosiego" en la ciudadanía, aunque ha defendido que el PSOE ha actuado con "absoluta contundencia" para que "en la medida de las posibilidades no se produzcan estos casos".

A renglón seguido, y en un intento de contrarrestar el impacto del caso que salpica al Gobierno y al PSOE, la dirigente socialista ha optado por cargar contra el PP y el caso Kitchen. "Un caso gravísimo en el que se pusieron las instituciones del Estado al interés del PP para ocultar pruebas", ha señalado la candidata socialista para el próximo 17 de mayo, tras haber formado parte de un Ejecutivo que se ampara en el término "bulo" para rechazar cualquier señalamiento.