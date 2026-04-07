Bildu y PSOE se enfrentan al PP por los esclavos cubanos denunciados en La Radioteca

La Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta ha debatido este martes, a propuesta del Partido Popular, una moción en contra de la contratación de médicos esclavizados por el régimen cubano. Al igual que hiciera 'La Radioteca, con Dieter Brandau' en uno de sus últimos podcast, el PP ha denunciado la existencia de esclavos cubanos en el mundo sanitario.

"Cuba ha estado exportando médicos a cambio de dinero, a cambio de recursos", ha expuesto el senador popular Vicente Azpitarte. "¿Por qué hablamos de esclavitud? Porque el régimen se queda hasta el 90% del salario de estos profesionales, les retira el pasaporte, les restringe la libertad de movimiento y les somete a vigilancia ideológica; y si abandonan la misión, la represalia recae también sobre sus familias", ha continuado.

Con esta moción, el PP ha pedido cuatro cosas: condenar la explotación laboral y el trabajo forzoso al que se ven sometidos los sanitarios cubanos; que el Gobierno de España remita al Senado un listado de los proyectos de cooperación española en los que participen entidades cubanas vinculadas a este sistema y que se sometan a una auditoría externa; que se revisen todos los acuerdos bilaterales que impliquen contratación de personal cubano; y que España apoye las iniciativas del Parlamento Europeo y de Naciones Unidas dirigidas a erradicar estas prácticas.

Azpitarte ha defendido que no se trata de una cuestión "ideológica" sino de una cuestión "humana", por lo que, a su juicio, no cabía otra opción que votar a favor de la moción. Sin embargo, tanto PSOE como Bildu han votado en contra. El primero en tomar la palabra ha sido el senador proetarra, Gorka Elejabarrieta, que ha asegurado que existe una "campaña difamatoria" contra Cuba, impulsada por Estados Unidos y con otros "correligionarios" a lo largo del planeta. También ha culpado de la situación de la isla al bloqueo norteamericano. "Ya podían otros Estados seguir el ejemplo cubano y exportar sanitarios en lugar de exportar armas, guerra, conflicto, como están haciendo", ha finalizado el senador proetarra.

El PSOE ha mantenido la misma posición que Bildu, incluso con los mismos argumentos. El senador socialista, Marcos Albaladejo, también ha criticado la presión de Estados Unidos sobre Cuba y ha defendido que España no puede actuar de "altavoz de intereses ajenos" ni hacer "seguidismos" de la política norteamericana.

El senador popular ha vuelto a tomar la palabra para denunciar que tanto el PSOE como Bildu han "justificado" lo que se está produciendo con los miles y miles esclavos cubanos. "Es una situación aberrante. Es incomprensible que la izquierda española apoye esto. Les debería dar vergüenza las intervenciones que han hecho en esta comisión", ha recalcado.

Vicente Azpitarte ha terminado agradeciendo a Prisioners Defenders y a 'La Radioteca, con Dieter Brandau' su labor de denuncia de la situación de esclavitud de los médicos cubanos.