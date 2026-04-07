Carlos Cuerpo se disfraza de tecnócrata y sólo habla de economía para no responder sobre la corrupción

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, se ha enfrentado a su primera sesión de control parlamentaria desde que fue designado. El sustituto de María Jesús Montero ha obviado por completo las atribuciones políticas que ostenta como número dos del Gobierno para centrarse sólo en la economía, respondiendo a todo con números para eludir responder por la corrupción.

La portavoz del PP, Alicia García, le ha interpelado a cuenta del caso Ábalos y su responsabilidad en el Ministerio de Economía, sin obtener respuesta alguna. Con un calculado tono moderado y aparentando talante con el PP, le ha ofrecido en varias ocasiones su mano para "contar con la colaboración del grupo popular" para "mejorar la economía de los españoles". "Espero que podamos tener un tono constructivo", decía Cuerpo.

García insistía, por segunda vez, en reprocharle su responsabilidad en el caso Ábalos. "¿Quién es Ábalos para usted?", preguntaba, recordando que para su antecesora en el cargo, el que fuera ministro de Transportes era un "amigo en el que confiar". "Usted acepta ser el número dos del sanchismo, no ha venido a regenerar nada, ha venido a blindar a Sánchez, esconda al técnico porque es responsable", le reprochaba. "Es un militante premium del sanchismo", añadía.

El ministro no se salía un milímetro de su estrategia de obviar por completo las cuestiones políticas para apelar al "tono constructivo que espero que tengamos". En todo momento tiraba de triunfalismo para presumir del crecimiento económico de España, de empleo o de afiliación. "Pretendo que entre todos sigamos creciendo, mano tendida, y espero poder encontrarles porque ahí voy a estar yo", remataba.

Una táctica que mantenía a cada pregunta de los senadores del PP, de marcado carácter político, y que eludía recurriendo constantemente a datos económicos, insistiendo en su mano tendida a los populares. Una forma de evitar el choque con la oposición para no hablar de la corrupción, avanzando las intenciones de Pedro Sánchez de convertir en protagonistas la economía y la política internacional para eclipsar los casos que le acorralan.