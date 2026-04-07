Guerra total en RTVE: el Consejo de Informativos denuncia "un ataque sin precedentes" de la cúpula

El Consejo de Informativos de TVE (CDI) ha decidido no rectificar su informe sobre los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, tal y como había solicitado el Consejo de Administración de RTVE, al entender que el análisis realizado cuenta con un muestreo "suficiente y permite extraer conclusiones firmes".

El órgano interno de la televisión pública, integrado por trece profesionales, ha trasladado tanto a la plantilla como al propio Consejo de Administración un avance de su respuesta al documento aprobado el pasado 17 de febrero. En él, el máximo órgano de RTVE rechazaba las acusaciones de "sesgo ideológico y falta de rigor" contenidas en el informe del CDI.

"Suficiente, válida y con resultados concluyentes"

El CDI sostiene que "queda acreditado" que la muestra analizada en su informe de enero "es más que suficiente, válida y permite que los resultados sean concluyentes". Por este motivo, descarta una rectificación en los términos solicitados.

No obstante, el Consejo de Informativos sí se muestra dispuesto a introducir alguna matización "en ánimo de buena voluntad" sobre determinados aspectos concretos del texto. Aun así, sus miembros consideran que la reacción del Consejo de Administración constituye "un ataque sin precedentes" y aseguran que "nunca se había llegado a una situación como la actual".

El conflicto surge después de que el Consejo de Administración aprobara un documento titulado Hechos verificables que refutan el informe de Informativos de TVE sobre 'Mañaneros' y 'Malas lenguas', respaldado por 11 consejeros frente a 4, en el que se pedía una rectificación inmediata al CDI.

Un lenguaje agresivo

Uno de los puntos de fricción se centra en la interpretación de una de las frases incluidas en el informe del Consejo de Informativos. El Consejo de Administración entendía que se acusaba a RTVE de actuar como "altavoz de mensajes de odio", lo que, a su juicio, situaba a la corporación bajo sospecha de contribuir a un posible delito.

El CDI responde que esa afirmación ha sido utilizada de forma parcial y fuera de contexto. Según explica, el párrafo completo señalaba que "algunos tertulianos y colaboradores usan un lenguaje agresivo" y que las descalificaciones son frecuentes, si bien matizaba que se trata de opiniones personales.

En ese mismo fragmento, el órgano recordaba que es obligación de los programas cumplir el manual de estilo de RTVE y evitaba atribuir conductas delictivas o acusaciones concretas a personas determinadas. Además, subraya ahora que "no imputa en ningún caso conductas delictivas" ni hace referencia a la comisión de delitos de odio.

Los datos del análisis

Frente a las críticas metodológicas del Consejo de Administración, el CDI defiende la validez de su análisis y aporta cifras concretas. Según detalla, el estudio abarca el 18,92 % de los programas de Mañaneros 360 y el 14,29 % de Malas Lenguas emitidos hasta la fecha evaluada. Estas cifras, a su juicio, superan el porcentaje considerado en el documento del Consejo de Administración, que calificaba la muestra como "insuficiente y carente de garantías".

El Consejo de Informativos también señala que desconoce oficialmente la dirección editorial externa de estos espacios y considera "razonable" que programas que puedan incurrir en los supuestos incumplimientos señalados no contribuyan a mejorar la valoración de RTVE.

De forma paralela, el CDI asegura que lleva meses intentando poner en marcha una encuesta entre los profesionales de la información de TVE. El objetivo es recabar datos sobre la percepción interna de estos programas y sobre otros aspectos, como la independencia de los informativos, la carrera profesional o los efectos de cambios legislativos.