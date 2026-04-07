El Gobierno descarta cualquier responsabilidad por la corrupción pero asegura que "empatiza con el ciudadano"

"Las responsabilidades se tomaron". Así el Ejecutivo se lava las manos ante cualquier condena que pudiera recaer sobre el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso Koldo. No se asumirán más responsabilidades que las que el "PSOE hizo", ha recalcado la ministra portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Lo cierto es que Ferraz mantuvo el expediente contra Ábalos sin resolver durante año y medio, 16 meses después de abrirse a raíz de la detención de su exasesor Koldo García, cuando la dirección ya le había pedido que dejara su escaño y se marchara al Grupo Mixto. Un gesto que, según Moncloa, demuestra su "contundencia frente a la corrupción".

En todo caso, la ministra Saiz se ha mostrado especialmente empática con la ciudadanía. "Esta semana está siendo especialmente dura para la ciudadanía en su conjunto porque la corrupción hace daño al conjunto de la ciudadanía y yo empatizo con el ciudadano", ha insistido, tras tres preguntas de la prensa sobre si el Gobierno asumirá alguna responsabilidad en caso de sentencia contra el ex mano derecha del presidente del Gobierno, pero "su gran desconocido", José Luis Ábalos.

Saiz ha asegurado que comprende "la indignación" y la "desafección" de la ciudadanía al ver "dos casos que se están juzgando", sin tener en cuenta que el caso mascarillas afecta directamente al actual gobierno de Pedro Sánchez y que podrían asestar un golpe severo a la continuidad del Ejecutivo.

En todo caso, el objetivo de la ministra portavoz ha sido compararse con el Partido Popular usando un caso de hace más de diez años. "Por parte del PSOE, tolerancia cero con la corrupción, actuar de manera inmediata, colaborar con la justicia, son actuaciones bien distintas. En otras formaciones políticas se destruían pruebas a martillazos destruyendo ordenadores", ha subrayado la ministra.

Saiz tampoco ha aclarado si prevén más implicaciones que afecten al Ejecutivo, amparándose en su reiterado "lo que queda ahora es confiar en la Justicia. Ya les he dicho que total tranquilidad. Somos los primeros interesados en que se sepa la verdad. Esperamos que la Justicia haga su trabajo hasta el final, se dé luz y se conozca toda la verdad".