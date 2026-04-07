Nueva polémica en el marco de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de anunciar que más de medio millón de inmigrantes van a poder obtener la documentación por la vía rápida, se ha conocido que el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz ha excluido del proceso regulatorio a los refugiados ucranianos que tuvieron que huir por la guerra.

A través de redes sociales, el Ministerio de Elma Saiz ha señalado que "el proceso de regularización extraordinaria no está pensado para todas las personas extranjeras". Y añade que "si llegaste a España como desplazado por el conflicto en Ucrania y dispones de una autorización de residencia por protección temporal, este proceso no es para ti". "Pronto recibirás información específica para tu situación, infórmate siempre por canales oficiales", ha pedido el departamento de la nueva portavoz del Gobierno.

ℹ️ ¿Llegaste a España y dispones de una autorización de residencia de protección temporal? ❌ NO tramites el proceso de regulación extraordinaria

🇺🇦 Pronto recibirás información específica para tu situación

📲Infórmate siempre por canales oficiales. pic.twitter.com/uO9RMjk0Zc — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) April 6, 2026

Esto ha generado mucho desconcierto y plantea serias dudas sobre si el Gobierno de Pedro Sánchez está favoreciendo y priorizando la regularización de países musulmanes y africanos antes que europeos y cristianos como es el caso de Ucrania.

Otra incógnita a partir de este contexto es si esta regularización masiva tiene que ver con el chantaje del rey de Marruecos a Pedro Sánchez. Libertad Digital ha informado en varias ocasiones de que el país vecino utiliza la inmigración como arma de presión contra el Ejecutivo para aumentar su influencia política y religiosa en España. "Esta regularización se ha hecho para los marroquíes. Nuestro Gobierno sigue pagando la extorsión del sultán alauita", ha criticado un español como respuesta a la discriminación a los refugiados ucranianos.

No es la primera vez que Elma Saiz se ve envuelta en una polémica con los refugiados ucranianos. En 2022, cuando llegaron a España miles de ucranianos, la ahora portavoz del Gobierno comparó de forma cruel a los menores extranjeros no acompañados con los niños ucranianos escolarizados en los colegios de nuestro país. Elma Saiz dijo que sobre la acogida a ucranianos "no hemos escuchado ni un solo titular", comparando ambas situaciones. "Ya basta de tener un doble discurso, una doble moral, ya basta de hipocresía... es el momento de la responsabilidad, de la solidaridad", criticó en aquel momento.