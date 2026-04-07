El PP atribuye el frenazo electoral de Vox al bloqueo autonómico: "Los electores les culpan"

Casi cuatro meses después de las elecciones extremeñas, y avanzado ya el mes de abril, Extremadura sigue todavía sin Gobierno. Alberto Núñez Feijóo expresó su deseo de que el pacto pudiera producirse antes de inaugurar el presente mes, pero parece que Vox sigue haciéndose de rogar. Algo que ya reflejan las encuestas, según interpretan en el PP, donde la dirección valora que el bloqueo pasa factura a Vox.

"La gente les señala como culpables de la falta de Gobiernos autonómicos", trasladan fuentes de la cúpula, en referencia al frenazo electoral que recogen las encuestas para los de Abascal, frente a la recuperación que cosechan los de Feijóo tras meses de caídas. Esto explicaría la virulencia de los ataques de Vox contra el PP, al que señala por su crisis interna con exmiembros del partido, llegando a responsabilizar a su potencial aliado político por las filtraciones.

El secretario general, Ignacio Garriga, abundó más en esta idea con una carta que el PP prefiere no entrar a valorar, aunque el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, la comparó con la misiva que escribió Pedro Sánchez para anunciar que se tomaba cinco días de reflexión por el estallido del caso Begoña Gómez. En ella, culpaba a todo tipo de agentes externos de sus males, de ahí que el PP establezca ese paralelismo.

Preguntado por los ataques de Vox, Bravo evitó ir al choque, como también eludió hacer el pasado fin de semana Feijóo, que esquivó este asunto para no avivar el fuego en plenas negociaciones en Extremadura y Aragón, a falta de que arranquen también las de Castilla y León. "Nosotros no tenemos que entrar en los problemas de los demás", dijo Bravo, que insistió en la necesidad de pactar para tener Gobiernos autonómicos "cuanto antes".

El PP concluye que el enfrentamiento permanente con Vox alimenta electoralmente a su adversario, de ahí que opten por la contención mientras no arranca oficialmente la campaña en Andalucía. "Nosotros no estamos en valorar esas cuestiones", insistió el vicesecretario de Hacienda, en referencia a los ataques del partido de Abascal, lo que evidencia que se trata de una posición adoptada por todo el PP.

Vox, a por el 20%

Andalucía será el escenario en el que ambos partidos midan el éxito de sus estrategias. Vox aspira, de nuevo, a llegar a la barrera del 20% de voto para sacudirse la espina clavada de Castilla y León, donde se quedaron por debajo. Es la primera institución en la que lograron representación y fue la que les permitió despegar a nivel nacional. Todas las esperanzas están puestas en esta región de la que salieron muy decepcionados en la última convocatoria, en la que culparon a Macarena Olona del escaso crecimiento.

Vox busca, en parte, resarcirse de lo ocurrido hace cuatro años y recuperar la influencia que tuvieron en la primera legislatura de Juanma Moreno, entrando, además, en el Gobierno. Un reto nada fácil de conseguir teniendo en cuenta la buena imagen que cosecha en este momento el presidente andaluz, que está en disposición de revalidar la absoluta, pese al crecimiento que auguran las encuestas para los de Abascal.

El posible hundimiento de María Jesús Montero como candidata, abre una ventana de oportunidad para que el PP consiga gobernar en solitario. De hecho, algunos socialistas ya cuentan con quedar incluso como tercera fuerza política en algunas provincias, lo que sería una hecatombe en el que fue hace años el feudo por excelencia del PSOE, sustituido ahora por Cataluña.