El PP recupera la economía como baza electoral ante el "saqueo sanchista"

La economía regresa al centro de la actualidad mediática, después de años en los que la corrupción, la crisis política y la degradación institucional han acaparado todo el foco. La escalada inflacionista, el encarecimiento de la vivienda, la guerra de Irán, la falta de PGE y, próximamente, la ausencia de fondos europeos forman un cóctel explosivo que ha activado las alarmas en el Gobierno.

El próximo miércoles, aprovechando el inicio de la campaña de la renta, Alberto Núñez Feijóo protagonizará un acto en Madrid que lleva por lema "Pagas más, recibes menos. Contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez". En él, dará a conocer sus propuestas para rebajar la presión fiscal, como deflactar el IRPF.

"Será uno de los asuntos en los que incidiremos en los próximos meses", avanzó este lunes el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, en referencia a las cifras récord de recaudación que cosecha el Ejecutivo de Pedro Sánchez en plena escalada de los precios. Según los datos que dio en rueda de prensa, sólo por IRPF se recaudan 142.400 millones de euros, un 72% más que en 2018, cuando entró a gobernar el PSOE. Son 60.000 millones de euros más que hace 8 años.

Unos datos escalofriantes que se completan con el encarecimiento de la cesta de la compra en un 43%, la compra de vivienda un 65% más cara y los alquileres un 51% más elevados. En palabras de Bravo, "un infierno fiscal" fruto de la "política confiscatoria de María Jesús Montero" que ha "empobrecido" a los españoles. "Perdemos poder adquisitivo", resumía.

El perfil de Carlos Cuerpo

Esto explica, en parte, el giro dado por Sánchez nombrando a Carlos Cuerpo vicepresidente económico, un perfil más técnico que el de Montero para camuflar la incapacidad del Gobierno de aprobar medidas de calado durante la legislatura, en la que apenas ha podido convalidar decretos económicos, único método con el que gobierna, dada la falta de apoyos parlamentarios para aprobar leyes, como evidencia la falta de presupuestos.

El PP no renunciará a dar la réplica política a Cuerpo, a quien interpela este martes la portavoz del Senado, Alicia García, y la próxima semana la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz. Pero se volcará en impulsar sus dos perfiles económicos, Alberto Nadal y Juan Bravo, para dar a conocer sus iniciativas. "El día uno del presidente de Feijóo su prioridad será devolver el dinero de más a los españoles para que tengan mayor poder adquisitivo", dijo el vicesecretario de Hacienda; el de Economía rebatió el triunfalismo de Sánchez con la afiliación.

Cómo le gusta la propaganda al presidente del Gobierno. En España no hay 22 millones de afiliados, hay 21,86 millones. Los 22 millones de Sánchez llegan después de tratar estadísticamente la serie eliminando el efecto calendario. Hilo 👇 https://t.co/NN1dxJpxWJ — Alberto Nadal (@anadalbelda) April 6, 2026

La gestión, de nuevo, estará en el centro de la acción política, con la vista puesta también en Andalucía, donde el barón templado por excelencia, Juanma Moreno, ha ganado enteros con su manejo del accidente de Adamuz y su rápida resolución de la crisis de los cribados. La mayoría absoluta que tiene, y que está en disposición de revalidar, le permite exhibir estabilidad frente a la candidata del PSOE que tendrá que defender su política fiscal y la negociación del cupo catalán.