El PSOE quiere erradicar el matrimonio forzado mientras impulsa la llegada de inmigrantes que casan a niñas

El PSOE ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para erradicar el matrimonio forzado a nivel global, al considerarlo "una de las formas más graves de violencia contra mujeres y niñas". Esta iniciativa contrasta fuertemente con la medida anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez por la cual se van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes. Y es que los socialistas quieren acabar con el matrimonio forzado mientras fomentan la llegada masiva de inmigrantes de países donde todos los años miles de niñas se ven obligadas a casarse.

Respecto a la última medida, para avanzar en la erradicación mundial del matrimonio forzado, el PSOE propone reforzar la cooperación española con un enfoque feminista para prevenir y erradicar esta práctica desde una perspectiva centrada en las víctimas. También plantea actuar en materia educativa desde foros internacionales para evitar el abandono escolar, derribando barreras que dificultan la permanencia de las niñas en las aulas, como el acceso a agua potable.

Educar en igualdad

Además, la iniciativa socialista aboga por impulsar medidas jurídicas y políticas que aborden las causas estructurales del matrimonio forzado y protejan los derechos de mujeres y niñas. Junto a ello, proponen desarrollar campañas de sensibilización y educación en igualdad, en colaboración con organizaciones internacionales, la sociedad civil y actores locales, así como promover en el ámbito de Naciones Unidas acciones coordinadas para visibilizar y erradicar esta práctica a nivel global.

A juicio de la portavoz socialista de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, María Luisa García Gurrutxaga, es fundamental que España apueste por una cooperación internacional feminista, y advierte que "al ritmo actual, harán falta otros 300 años para acabar con el matrimonio forzado". La formación subraya que el matrimonio forzado provoca que mujeres y niñas carezcan de autonomía personal y económica y, en muchos casos, tratan de huir o llegan a suicidarse para evitar ese matrimonio.4

Esta iniciativa choca frontalmente y contrasta con la medida del Gobierno de Pedro Sánchez por la cual se van a regularizar a más de medio millón de inmigrantes por la vía rápida. Muchos de los extranjeros que está acogiendo España proceden de países donde el matrimonio forzado sigue estando a la orden del día. Es el caso de países como Pakistán, Argelia o Marruecos, tres naciones que tienen sus consulados colapsados después de la medida regulatoria del Ejecutivo español. En el caso de Marruecos, Libertad Digital informó hace unos meses que en 2024 casi 10.000 niñas se vieron obligadas a contraer matrimonio.