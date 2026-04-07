El juicio de José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre comienza. Sus defensas intentarán demostrar que los cientos de pruebas sobre sus repartos de dinero, audios reconociendo las presiones para que se comprara a la trama, colocaciones de prostitutas en cargos públicos, etc. no demuestran su implicación en la trama. Pero la UCO ha hecho su trabajo, con infinidad de conversaciones captadas a los miembros de la trama y con datos que demuestran que las empresas privilegiadas por los cargos del PSOE lograron un beneficio extra. Y es que sus informes revelan que vendieron las mascarillas para la covid-19 más caras que nadie, como revela esta tabla incluida en el sumario del caso.

La UCO explica la dinámica de la trama: "Adjudicado el contrato, el jueves 2 de abril de 2020, se produjo un intercambio de mensajes entre Isabel Pardo de Vera y Koldo en el que, tras plantear la primera su inquietud respecto de los importes abonados a Soluciones de Gestión, el asesor le solicitó que se pusieran en contacto telefónico". ¿Por qué? Pues porque había cuestiones que era mejor no dejar por escrito.

"El asesor le solicitó que se pusieran en contacto telefónico", reitera uno de los informes de la UCO. Porque "su inquietud respecto de los importes abonados a Soluciones de Gestión" motivó "el intercambio de mensajes entre Isabel y Koldo" y las charlas telefónicas para justificar lo aparentemente injustificable.

Contrato adjudicado por Adif por un importe de 2,1 millones de euros

La UCO da más detalles: "En relación con la comparativa que Isabel Pardo de Vera efectuó entre Soluciones de Gestión y una tercera empresa en el mensaje remitido a Koldo, puede inferirse, a la luz de lo que se expone a continuación, que aludía al contrato adjudicado por Adif-Presidencia por un importe de 2,1 millones de euros a Injoo Technology SL". Y es que la entonces presidenta de Adif hizo mención al "asiento del millón de mascarillas comprado a Jorge (...)", en referencia probablemente a Jorge Carlos García Egocheaga, quien actuaba como persona de contacto y enlace con Injoo Technology SL, según se desprende de la conversación mantenida en paralelo entre este último y Koldo.

Pero podría haber cogido cualquier contrato porque, como demuestra la tabla elaborada por la UCO, las mascarillas de la trama fueron las más caras. Soluciones de Gestión vendió a 2,5 euros la unidad; Injoo a 2,10 euros; una empresa estatal china, a 2,02 euros; y otras tres ofertas adicionales lo hicieron con precios de 1,80, 1,79 y 1,35 euros por mascarilla.

"Asimismo, Isabel Pardo de Vera cuestionó que, existiendo problemas similares en ambos suministros, se hubiera abonado un importe superior por el lote de mayor volumen. En este sentido, Injoo Technology SL suministró un millón de mascarillas a un precio unitario de 2,10 euros, frente a los ocho millones de unidades provistas por Soluciones de Gestión, con un precio unitario de 2,50 euros por mascarilla", explica la UCO.

"Siguiendo la misma línea que los mensajes ya expuestos, el análisis de las evidencias digitales ha permitido identificar una nueva cadena de comunicaciones, en este caso, que tuvo su origen en Víctor de Aldama y finalizó en Isabel, mediando la intervención de Koldo. En concreto, el 29 de mayo de 2020, Aldama se puso en contacto con Koldo y le remitió varias capturas de pantalla donde puede apreciarse el contenido parcial de dos correos electrónicos. El primer correo se trata de una comunicación enviada desde Adif a Soluciones de Gestión, mediante la cual se instaba a la mercantil a cumplir con las obligaciones que le correspondían como importador de mascarillas". Y es que la presencia de la trama era permanente, como señala la UCO.