Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, ha asegurado esta mañana que Víctor de Aldama es un "tonto" y un "mentiroso". Ha añadido que el empresario "jamás le ha dado nada" y que "no hay ninguna prueba que lo demuestre". Ha llegado a afirmar que él sí tiene pruebas para "reventar" el juicio.

Koldo García ha enviado un mensaje de audio al programa La Mirada Crítica de Tele 5, en el que ha confesa estar "tranquilo" a pesar de vivir una situación "complicada". Asimismo, ha dicho que va a demostrar "las cosas" y lo va a hacer "de verdad", no con "las fantasías" que ha contado Víctor de Aldama sobre él.

En el mismo mensaje, Koldo García ha acusado al empresario de ser "un mentiroso" y ha asegurado que "se inventa las pruebas". Al respecto, ha señalado que él si puede "reventar el juicio" con "otras pruebas" que, supuestamente, va a presentar.

Tras lo anterior, ha llamado "tonto" a Aldama en dos ocasiones y ha aseverado que "ha estafado no se cuantos millones a todos los españoles para vivir a costa de ellos"·

"A mí no me ha dado jamás nada" y ha defendido que "no hay ninguna prueba que lo demuestre". Por último, ha concluido su mensaje diciendo que "vamos a demostrar que somos totalmente inocentes" y que "no tenemos nada que ver".

No obstante, hay que recordar que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera que José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García "convinieron" aprovecharse de la posición del entonces ministro de Transportes para "favorecer", "a cambio del correspondiente beneficio económico" de los tres, la contratación con la Administración "en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería" Víctor de Aldama. Y todo ello "con ánimo de enriquecimiento".