La Justicia, a por Zapatero: su imputación más cerca que nunca

En esta nueva entrega de MA Confidential, Miguel Á. Pérez desvela una información exclusiva de Libertad Digital que sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una posición judicial extremadamente comprometida. Tras el paréntesis de la Semana Santa, la actualidad jurídica recobra fuerza con la noticia de que Zapatero se encuentra prácticamente al borde de la imputación judicial en el marco del polémico caso Plus Ultra, una trama que vincula los intereses del régimen venezolano con el Ejecutivo español.

El avance en las investigaciones ha provocado un cambio significativo en la instancia que instruye la causa. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha asumido la investigación que hasta hace poco dirigía la magistrada Esperanza Collazos desde el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Este movimiento no es baladí, pues responde a la envergadura internacional y a la complejidad técnica de los delitos que se están analizando, los cuales superan con creces las capacidades de un juzgado de instrucción ordinario.

El núcleo de la investigación se centra en un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con fondos procedentes de Venezuela. La justicia trata de determinar si el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, ejecutado por la SEPI bajo el mandato de Pedro Sánchez, fue en realidad una herramienta para canalizar dinero de origen ilícito. En este escenario, la figura de Zapatero emerge como un actor clave debido a sus conocidos e intensos vínculos con la dictadura de Nicolás Maduro, actuando frecuentemente como mediador o valedor del régimen bolivariano en España y Europa.

La llegada del juez Calama al caso supone un endurecimiento en la vigilancia de las actividades del expresidente. Calama es un magistrado con una sólida reputación como experto en delitos económicos, habiendo liderado causas de gran calado como la del Banco Popular. Su perfil riguroso sugiere que la instrucción no dejará cabos sueltos a la hora de rastrear el origen de los fondos venezolanos y la posible participación de Zapatero en las gestiones que facilitaron el rescate millonario de una aerolínea que, para muchos analistas, no cumplía con los requisitos de empresa estratégica.