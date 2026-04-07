'La Paqui', citada por tercera vez en el Senado tras aparecer disfrutando de la Semana Santa

El Partido Popular ha vuelto a citar a la Paqui, la mujer de Santos Cerdán, para el próximo jueves 16 de abril, después de que este lunes rechazara comparecer presentando un informe médico que recogía su supuesta incapacidad. Es la tercera vez que la llaman a la Comisión Koldo, y no descartan citar a la médico que firmó su justificante, si persiste en la negativa.

"Es una burla al Senado y a los españoles, una más del sanchismo, un desprecio a las instituciones y a la verdad", ha criticado la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, restando credibilidad a su dolencia después de las imágenes publicadas en las que se la ve disfrutando de la Semana Santa en una procesión y tomando algo en un establecimiento.

Fuentes parlamentarias especifican que el informe médico está fechado el Domingo de Resurrección, a las 19:00, lo que añade más dudas a este asunto. El PP no descarta citar a la facultativa que lo emitió, si la Paqui rechaza comparecer por tercera vez el próximo jueves. Estudian también designar un perito médico que compruebe la veracidad de la "coartada" de la Paqui.

García ha avanzado, además, que mantienen su intención de citar a María Jesús Montero en la comisión de la SEPI antes de las elecciones de Andalucía. El PSOE ha denunciado ante la Junta Electoral Central esta pretensión, antes de que se haya consumado y se conozca la posible fecha de su comparecencia. Acusan al PP de utilizar las instituciones con fines partidistas y por motivos electoralistas.

Futuras actuaciones

Por otro lado, el Pleno del Senado debatirá y aprobará este miércoles, con la mayoría absoluta del PP, la constitución de la comisión sobre RTVE, que critica duramente el PSOE, acusando a los populares de querer ejercer una "tutela" sobre el Ente público.

El último Pleno de abril decidirá, también, presentar un nuevo conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional contra el Gobierno y el Congreso por el veto a las enmiendas aprobadas en el Senado a la Ley de multirreincidencia. La Cámara Baja impidió su debate, pese a que los letrados de las Cortes ven indicios de inconstitucionalidad en esta decisión, fundamentada en que podría afectar a los PGE, lo que niegan en el PP.