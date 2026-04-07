La exvicepresidenta primera y cabeza de cartel del PSOE en las elecciones del próximo 17 de mayo, María Jesús Montero, ha salido en tromba para desacreditar las informaciones publicadas por El Mundo sobre los whatsapps internos del exministro José Luis Ábalos en torno al rescate de Plus Ultra, unos mensajes que, según ese diario, apuntan también a la implicación de la propia Montero y de la entonces responsable económica del Ejecutivo, Nadia Calviño.

La información sugiere movimientos internos en el Gobierno para tomar distancia de una operación envuelta en polémica desde el principio y salpicada por la posible implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los mensajes de Ábalos sugerirían intentos de distintos miembros del Ejecutivo por evitar asumir el coste político del rescate.

Montero, sin embargo, ha rechazado tajantemente esa lectura y ha defendido la actuación del Gobierno, enmarcando la polémica en lo que considera una estrategia de "bulos". "Es que yo no he visto en los WhatsApp nada de lo que se dice en los titulares, al revés. Es que los WhatsApp, esto es un poco la política a la que asistimos, del siglo XXI de bulos y mentiras. Es que en los WhatsApp no se dice absolutamente nada, que no sea justamente la necesidad de estudiar todo de forma adecuada", ha asegurado Montero en el turno de preguntas tras su intervención en un desayuno informativo organizado por Fórum Europa. Tribuna Andalucía.

La exministra ha insistido en que el rescate de Plus Ultra se ajustó a todos los procedimientos legales y contó con el aval de los organismos supervisores, en un intento de cerrar filas. "Concretamente Plus Ultra, que es al expediente que se refiere, ha tenido todos los informes favorables de la Intervención General, del Tribunal de Cuentas, de todos los órganos auditores, de los órganos europeos, de la propia Comisión Europea", ha defendido.

"Es que no hay nada más que decir ni nada más que objetar, más allá de que algunos, como siempre, intenten aparentar una realidad que no se corresponde con la verdad", ha insistido la número dos del PSOE sobre unos mensajes que reavivan las dudas sobre la gestión del fondo de apoyo a empresas estratégicas y sobre el papel que desempeñaron distintos departamentos ministeriales en una de las decisiones más cuestionadas del Gobierno durante la pandemia y que costó 53 millones de euros.