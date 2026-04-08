Begoña Gómez se suma al viaje de Sánchez a China tras una invitación directa del régimen

Pedro Sánchez se sube de nuevo al avión rumbo a China. Será su cuarto viaje al gigante asiático, aunque desde el Gobierno se apresuran a vender esta vez como un logro al tener carácter "oficial". El presidente aterrizará el próximo domingo para una visita de tres días en la que mantendrá encuentros con las principales autoridades del régimen, incluido un banquete con Xi Jinping, además de reuniones con el primer ministro, el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular y el presidente de la Cámara de Comercio, según deslizan fuentes gubernamentales.

El viaje, previsto del 13 al 15 de abril, contará además con un elemento añadido: la presencia de su esposa, Begoña Gómez, invitada directamente por el régimen chino. Sin embargo, desde Moncloa evitan dar explicaciones sobre su papel o agenda, escudándose en que se trata de una "agenda privada".

Sánchez no viajará solo en el plano institucional. Le acompañará el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en los encuentros oficiales, pero llama la atención la ausencia del recién nombrado vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, precisamente en un viaje donde el Gobierno asegura que uno de los ejes clave será el impulso tecnológico y empresarial, así como la negociación para abrir más el mercado chino a los productos españoles.

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Sobre las posibles consecuencias económicas y políticas de este acercamiento a Pekín, especialmente en plena tensión con Estados Unidos, en el Gobierno intentan rebajar el impacto. Fuentes gubernamentales insisten en que el viaje "no va contra nadie", sino que responde a la intención de reforzar las "relaciones bilaterales" entre España y China.

Sin embargo, desde Moncloa van más allá y tratan de vender el desplazamiento como un movimiento estratégico de mayor calado, situando a Sánchez como una suerte de portavoz de los intereses europeos frente al pulso comercial y arancelario. Una aspiración que choca con la falta de consenso en la UE.

Desde el Ejecutivo defienden que este tipo de viajes se consolidarán como una cita anual, hasta el punto de que ya trabajan en el del próximo año. Un calendario que contrasta con el contexto político en España. Ya que esta visita se produce en pleno desgaste del Gobierno, cercado por los escándalos de corrupción que le salpican y con el foco en el caso Koldo y en el papel de quien fuera uno de los hombres fuertes de Sánchez, José Luis Ábalos. Nuevamente el presidente encuentra en la política internacional un aliento y una manera de ganar oxígeno lejos de la tormenta política nacional.