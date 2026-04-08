El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado a propuesta del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo destinar otros 180 millones de euros para hacer frente a la violencia contra la mujer, que sigue contando con un número alto de casos pese a todos los recursos y esfuerzos destinados por el departamento de Redondo y anteriormente de Irene Montero.

Según informó Ana Redondo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el reparto de las cuantías a las diferentes comunidades autónomas se decidirá en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, prevista para el próximo 15 de abril.

De la cifra total, 160 millones de euros están destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en 2025. Se dedicarán, por tanto, a financiar proyectos o programas de lucha contra la violencia de género que deberán ser promovidos por las comunidades y Ceuta y Melilla en el ámbito de sus competencias, a lo largo de 2026.

La asignación de los fondos se plantea mediante diferentes variables y ponderaciones sobre datos de cada una de las comunidades como son la distribución de mujeres y, en especial, de las de más de 65 años, las mujeres extranjeras, las que presentan alguna discapacidad, mujeres paradas o con trabajos temporales; la densidad de población o la población rural. El Ejecutivo también ha acordado destinar los 19,8 millones restantes para distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual.

Estos nuevos 180 millones se suman a la cantidad ingente de millones que ya ha destinado el Ministerio de Igualdad desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Conviene recordar que el presupuesto anual del departamento cuesta a los españoles casi 500 millones anuales. Sin ir más lejos, Igualdad gastó el año pasado 481 millones, lo que supuso un incremento del 14% respecto al año 2024. Todo ello mientras el número de víctimas no baja.