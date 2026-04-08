Carlos Cuerpo cursa baja en el que iba a ser su estreno en el Congreso ante Ester Muñoz

El nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, se ausentará de la sesión de control del próximo miércoles, 15 de abril, por estar de viaje en EEUU, según trasladan fuentes parlamentarias a Libertad Digital. No es la primera vez que los ministros recurren a su agenda internacional para faltar al control parlamentario, al que están obligados por la Constitución. Tampoco estará Pedro Sánchez, que estará de viaje en China.

En plena guerra de Irán, se ausentarán de nuevo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la de Defensa, Margarita Robles. También el de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Una práctica que empieza ya a ser habitual entre los miembros del Gobierno, que acuden muy poco al Senado, y cada vez menos al Congreso. De hecho, Sánchez lleva dos años sin pisar la Cámara Alta, a pesar de que el PP reformó el reglamento para obligarle a ir una vez al mes.

El Ejecutivo ha reprochado en varias ocasiones a la oposición que apenas registra interpelaciones al ministro de Economía, ahora además vicepresidente primero. Sin embargo, no se deja ver a menudo en las sesiones de control. Esta vez, era su estreno frente a la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, de marcado perfil político y muy incisiva en sus enfrentamientos con María Jesús Montero, Félix Bolaños o Teresa Ribera.

La diputada del PP protagonizó una de las sesiones más difíciles al enfrentarse a la exministra de Transición Ecológica por la DANA, desmontando todas sus incoherencias. También, con el ministro de la Presidencia y la que fuera ministra de Hacienda, los dos perfiles de mayor peso político en el Ejecutivo, y que, con la decisión de Sánchez, busca proyectar cierta imagen de gestión en plena crisis económica.

La penúltima sesión de control, antes de las vacaciones de Semana Santa, se han registrado, de nuevo, varias ausencias. Albares incluso recurrió a una triquiñuela al anunciar su baja para acabar, finalmente, asistiendo, impidiendo así que el PP pudiera registrar pregunta al ministro de Exteriores en una semana clave por la política internacional, tal y como contó este periódico. También faltaron, de nuevo, Cuerpo y Robles.

En la sesión de control del pasado martes en el Senado, Cuerpo obviou por completo las cuestiones políticas, pese a las competencias que le otorga la vicepresidencia primera, y se centró sólo en hablar de la economía. La portavoz del PP, Alicia García, le reprochó los casos de corrupción, que el ministro de Economía ignoró y simuló mano tendida al PP para mostrar otro "talante", tras una legislatura de permanente choque entre el Gobierno y la oposición.