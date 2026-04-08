Los mails que prueban el poder de la trama: Ábalos duplicó contratos en solo 38 minutos ante todo el Ministerio

Libertad Digital publica correos electrónicos que prueban la impunidad y poder con que operó la trama Koldo en la compra de mascarillas en pleno covid-19. Y es que José Luis Ábalos llegó a duplicar el volumen de compra de contratos en tan solo 38 minutos, a ojos de todo el Ministerio, y por indicación de la trama. Y nadie reclamó el bloqueo o denunció la ilegalidad de los contratos.

La UCO prueba en sus informes que José Luis Ábalos ordenó la adquisición centralizada de mascarillas para el sector del transporte a través de Puertos del Estado, primero, y ADIF, después, a través de la Orden TMA 263/2020, de 20 de marzo, y de la Orden TMA 292/2020, de 26 de marzo, en las que se estableció que el Ministerio adquiriría de manera centralizada, mediante adjudicación directa y tramitación de emergencia el material sanitario necesario para proteger la salud del personal del sector.

Sin embargo, y como recoge el escrito de acusación del PP, "con anterioridad al dictado de dichas órdenes ministeriales, los miembros de la organización ya habían pactado el adjudicatario y los términos de ambas licitaciones. De este modo, estas órdenes ministeriales no se dictaron atendiendo a las necesidades del Mitma, sino que su contenido se ajustó a los intereses de la empresa adjudicataria, comunes a los de los tres acusados".

"Así, a pesar de que las compras centralizadas se encomendaron a Puertos del Estado y ADIF, fue el propio ministro, de mutuo acuerdo con los Sres. García Izaguirre y de Aldama, quien determinó que dichos contratos se adjudicarían a Soluciones de Gestión en cualquier caso. La decisión se tomó en la cúpula del Ministerio, y el Sr. Ábalos, bien directamente, bien a través del Sr. García Izaguirre, se aseguró de que los órganos de contratación cumplieran con sus designios, transmitiendo la orden a través de la estructura orgánica del propio Ministerio y de ambos entes dependientes".

Acceso anticipado a contratos públicos de mascarillas

Para todo ello, Aldama "gozó de un acceso privilegiado a una oportunidad de negocio desconocida entonces para otros potenciales suministradores, todo ello en atención a la especial relación que le vinculaba con los Sres. Ábalos y García Izaguirre, y al suculento beneficio económico que todos ellos esperaban obtener a resultas de los contratos públicos que se disponían a adjudicar", añade ese escrito de acusación.

Así, cuatro días antes de la publicación de la orden, el 16/03/2020, Soluciones de Gestión y las mercantiles Comercial Cueto 92 SL y Comercial Cueto 92 Internacional SL firmaron un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para la contratación y suministro de mascarillas. Concretamente, en el Anexo I de este contrato, relativo a las potenciales adjudicaciones de contratos de material sanitario que motivaron su celebración, ya se recogía una supuesta oferta de Puertos del Estado para suministrar 8.000.000 de mascarillas. "Es decir, varios días antes de la publicación de la orden –e incluso con anterioridad a los responsables del propio órgano de contratación–, Soluciones de Gestión ya conocía que iba a publicarse una orden ministerial en la que se acordaría la adquisición centralizada de 8.000.000 de mascarillas a través de Puertos del Estado, y que resultaría adjudicataria del contrato", señala el escrito.

Este último detalle, relativo al volumen de las mascarillas, resulta especialmente relevante, porque la intención inicial del Ministerio era adquirir la mitad de las mascarillas finalmente obtenidas: "Así, el 20/03/2020 a las 19:55 horas, el gabinete del ministro remitió al subsecretario del Mitma, D. Jesús Manuel Gómez García, un borrador de la orden firmada por el Sr. Ábalos, en la que se acordaba la adquisición de 4.000.000 de mascarillas.

El contrato se duplicó en minutos

Sin embargo, tan solo treinta y ocho minutos después, a las 20:33 horas, se remitió una nueva orden, también firmada por el ahora acusado, en la que se duplicaba el número de mascarillas que el ministerio se disponía a adquirir, alcanzando los 8.000.000 de mascarillas, todo ello con la finalidad de satisfacer las pretensiones de Soluciones de Gestión", como prueban los dos correos que hoy publica Libertad Digital.

Mails de Ábalos para la adquisición de mascarillas

Así, Soluciones de Gestión no adaptó la oferta finalmente presentada al contenido definitivo de la orden ministerial publicada el 20/03/2020, sino que fue exactamente al revés: la orden ministerial se ajustó a las condiciones establecidas por la mercantil vinculada al Sr. de Aldama. "Ocho millones o nada", manifestó la empresa adjudicataria, y Ábalos actuó en consecuencia.

Esa misma mañana del 20/03/2020, Koldo García Izaguirre entregó personalmente la oferta de Soluciones de Gestión a Gómez García, en papel, quien la remitió a Puertos del Estado. De este modo, la entrada de la propuesta de la empresa adjudicataria en el órgano de contratación se produjo, directamente, a través de los ahora acusados, fuera de los cauces convencionales establecidos al efecto.

"Al día siguiente, el 21/03/2020, la presidencia de Puertos del Estado adjudicó el contrato con número de expediente E/019/20 a Soluciones de Gestión para el suministro de mascarillas profilácticas a efectos de prevención del contagio de la covid-19, por un importe de 20.000.000 de euros más IVA –2,5 euros por mascarilla–. Desde la entrada de la oferta de Soluciones de Gestión en el órgano de contratación, el personal de Puertos del Estado expresó sus reservas tanto sobre el adjudicatario del contrato como sobre la fórmula de pago propuesta", detalla el escrito de acusación. Sin embargo, las reservas del personal de Puertos del Estado no impidieron la adjudicación del contrato a Soluciones de Gestión.