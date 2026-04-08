PP y Vox se reúnen en Aragón para avanzar en un acuerdo de Gobierno

PP y Vox se reúnen este miércoles para avanzar en las negociaciones de Gobierno en Aragón, después del parón de la Semana Santa. La convocatoria indica que podría cerrarse un acuerdo antes, incluso, en esta comunidad que en Extremadura, donde el pacto parecía estar más avanzado. El partido de Santiago Abascal ha sido el primero en informar de la cita, en la que están presentes los equipos negociadores regionales y nacionales de ambas formaciones.

Por parte del PP acude el presidente en funciones, Jorge Azcón, además del secretario general del PP, Miguel Tellado, de forma telemática. También asiste presencialmente la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela. También la vicepresidenta en funciones de Aragón, Mar Vaquero, y los consejeros Roberto Bermúdez y Octavio López. En el lado de Vox, están presentes la secretaria general adjunta, Montse Lluís, el portavoz de Economía, José María Figaredo, el de Vivienda, Carlos Quero, y el líder regional, Alejandro Nolasco.

Vox ha convocado a los medios en el Hotel Zentral AVE de Zaragoza a las 15:30 para informar de los avances, sin descartar que pueda anunciarse un principio de acuerdo, aunque se adoptó este mismo proceder en Extremadura y no hubo, finalmente, pacto. La comunidad de María Guardiola lleva casi cuatro meses sin Gobierno, y el propio Feijóo presionó a los de Abascal para cerrarlo antes del mes de abril, lo que no ha surtido efecto. A las 15:45 hablará el PP.

Las negociaciones tienen lugar en plena precampaña de Andalucía, que celebra elecciones el 17 de mayo, y cuando se celebra el juicio de la Kitchen, lo que parecía poder enturbiar un acercamiento entre ambos partidos estos días. Finalmente no ha sido así y podría acabar sellándose un acuerdo en las próximas horas, aunque ambos partidos evitan confirmar avances concretos a esta hora.