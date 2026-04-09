El escandaloso privilegio de Torres y Armengol en el Supremo para tapar el aluvión de pruebas que les señalan

El inicio del primer juicio contra la trama vinculada al Partido Socialista ha comenzado a revelar detalles que van mucho más allá del mero espectáculo mediático. Aunque los medios se han centrado en anécdotas como el gato de Ábalos o las lecturas ferroviarias de Claudia Montes, la realidad subyacente es la gravedad de las acusaciones de financiación ilegal que pesan sobre la formación. Este primer proceso es solo el preludio de una serie de causas que prometen poner contra las cuerdas al PSOE, evidenciando una red de corrupción que afecta a los pilares más altos de la estructura gubernamental.

Uno de los aspectos más escandalosos de estas primeras sesiones ha sido el uso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para proteger a figuras clave como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Gracias al artículo 412 de dicha ley, ambos han podido evitar el trance de comparecer físicamente ante el Tribunal Supremo, optando por una declaración por escrito. Esta maniobra de escapismo político les ha permitido eludir el escrutinio público y, lo que es más grave, evitar el careo directo con las partes personadas en la causa, algo impropio de quienes se autodenominan el gobierno más transparente de la historia.

La declaración por escrito supone un privilegio injustificado que impide la realización de repreguntas, una herramienta esencial en cualquier proceso judicial para acorralar a quienes intentan ocultar la verdad. La clave de la fiscalización del poder reside en la insistencia. Al permitir que estos cargos políticos respondan desde la comodidad de sus despachos, se hurta a los ciudadanos el derecho a ver cómo sus representantes rinden cuentas ante la justicia.

Francina Armengol, en su escrito remitido al Supremo, ha hecho gala de una falta de memoria alarmante sobre sus comunicaciones con Koldo García. A pesar de que los informes de la UCO revelan una cercanía manifiesta, donde incluso se empleaba el término cariño para dirigirse a ella, la actual presidenta del Congreso prefiere ignorar la realidad de los hechos. No es solo una cuestión de formas; es que bajo su mandato en Baleares se gestionó la compra de 1,5 millones de mascarillas defectuosas que nunca fueron devueltas, perjudicando gravemente el erario público en el peor momento de la pandemia.

La declaración de Ángel Víctor Torres

Por su parte, Ángel Víctor Torres, actual ministro y entonces presidente de Canarias, también se encuentra salpicado por el escándalo de las 800.000 mascarillas falsas. En lugar de exigir el reembolso total ante el engaño de recibir material que no cumplía con los estándares FFP2, su gobierno decidió degradar el producto a mascarillas quirúrgicas y pagar un precio fuera de mercado. Este tipo de gestión es una muestra de la malversación de fondos públicos que parece haber sido la norma en las comunidades gobernadas por el socialismo durante la crisis sanitaria.

Resultan especialmente reveladores los audios filtrados de Torres, en los que se le escucha presionar para que se realicen los pagos a la empresa de la trama sin las comprobaciones pertinentes. En estas notas de voz dirigidas a Koldo García, el ahora ministro menciona incluso un encuentro en el restaurante Jai Alai con Víctor de Aldama, desmintiendo así sus versiones oficiales. La presión ejercida para saltarse los controles administrativos es una prueba irrefutable de que existía un interés particular en favorecer a ciertas empresas vinculadas al entorno del PSOE.

La trama no solo se limitaba al lucro económico, sino que también ejercía represalias contra aquellos funcionarios honestos que intentaban cumplir con su deber. Los informes de la UCO destacan cómo se tildó de torpedo a una funcionaria que cuestionó el pago de 12 millones de euros por mascarillas sin ficha técnica. Este acoso institucional a los servidores públicos que se niegan a participar en la corrupción es una de las facetas más oscuras del sanchismo y su forma de entender la administración del Estado.