El PSOE andaluz se resigna con la candidatura de Montero y empieza a prepararse ante un posible batacazo

No es lo mismo querer a tu cabeza de lista que resignarte a aceptarla. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en el PSOE andaluz con la candidatura de la ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Según voces socialistas en Andalucía, consultadas por Libertad Digital, no hay alternativa con el peso y el renombre de la número dos de Ferraz, pero eso no implica, ni mucho menos, que exista conformidad con la decisión impuesta por Pedro Sánchez. De ahí que Ferraz haya activado la maquinaria y esté presionando a toda la militancia andaluza para movilizarse y tratar de evitar una catástrofe electoral que podría marcar el rumbo de las próximas generales.

El episodio vivido en Semana Santa ha sido buena prueba del clima interno. La aparición inesperada de María Jesús Montero acompañando a la Hermandad de El Cerro de Sevilla, en un escenario donde su adversario político domina con claridad, ha encendido todas las alarmas. Tanto es así que cargos socialistas ya descartan exponerla en actos públicos sensibles —como corridas de toros— ante el temor real a los abucheos por su estrecha identificación con el sanchismo.

Fuentes facilitadas por la delegación de esRadio en Andalucía admiten sin rodeos que las encuestas pintan mal, muy mal. Las previsiones son poco halagüeñas y reconocen que el PP de Juanma Moreno llega fuerte y consolidado. Ante este panorama, los socialistas intentarán agarrarse a sus clásicos, con la sanidad pública como principal bandera, explotando el pasado de Montero como consejera en la Junta de Andalucía entre 2004 y 2012, y posteriormente al frente de Salud y Bienestar Social antes de dar el salto a Hacienda. Una carta que pretenden jugar en campaña pese a que se le atribuyen el recorte de 1.500 millones en sanidad y el despido de más de 7.000 profesionales durante su etapa en el Gobierno andaluz.

En las bases, el diagnóstico es claro: su perfil está "desgastado". Y la preocupación va en aumento. Ya no se trata solo de una mala candidatura, sino de cómo gestionar un nuevo desplome en uno de los históricos feudos de la izquierda. El caos en la elaboración de las listas, que la propia Montero ha intentado sofocar apelando a la "democracia interna" y la "unidad", no hace más que alimentar la sensación de desorden y nerviosismo. Para muchos, estas elecciones amenazan con convertirse en el tercer capítulo de una trilogía de batacazos.

Mientras tanto, el partido aguanta la respiración. Porque, según reconocen, todo queda a la espera de los resultados. Y si se confirma el hundimiento, alcaldes y cargos intermedios ya se preparan para dar un paso al frente y exigir a Ferraz un adelanto de las elecciones generales, con el objetivo de evitar que el desgaste termine de arrastrar al PSOE en los territorios.