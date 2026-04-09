"Españolotes meándose en los símbolos de Cataluña": el independentismo calienta Sant Jordi

Los carteles para Sant Jordi –la fiesta de los libros y las rosas en Cataluña– del Ayuntamiento de Barcelona son el último motivo de queja del separatismo, que acusa a la corporación municipal de no incluir la bandera catalana en los afiches. El artista urbano TV Boy –conocido por sus grafitis de personajes famosos besándose– ha sido el encargado de interpretar la tradición del intercambio de libros y rosas durante el día de San Jorge y el resultado no es del agrado de muchos independentistas, que no sólo censuran la ausencia de la senyera sino que aprecian un guiño al logo clásico del PSOE en que en uno de los carteles un joven sostenga una rosa.

Un repaso a las reacciones en las redes sociales a los carteles evidencia el malestar independentista por la ausencia de las cuatro barras, una falta que se atribuye a la supuesta "agenda españolizadora" del PSC, especie que procede de una tesis del expresidente de la Generalidad prófugo, Carles Puigdemont. Fue el líder de Junts quien aludió esa "agenda" con ocasión del partido jugado por la selección española en Cornellá.

Els cartells de Sant Jordi 2026 de TVBoy: on aconseguir-los gratis i com descarregar-los en PDFhttps://t.co/0lqRHrCRft — btv notícies (@btvnoticies) April 8, 2026

"La agenda españolizadora del PSC conlleva esto. Para cancelar el catalanismo, avivan el nacionalismo español. Saben que históricamente, el españolismo ha sido un nacionalismo de negación del otro, imperialista; que como todos los nacionalismos imperialistas —inglés, francés, ruso...— ha practicado la sustitución cultural mucho antes de que el concepto fuera adoptado por la extrema derecha mundial. El nacionalismo español no se puede explicar sin reconocer esta pulsión, y tampoco se entendería lo que pasó ayer en el estadio de Cornellá-El Prat", dejó escrito Puigdemont en la red social X, horas después de la celebración del partido entre España y Egipto y de los gritos de "musulmán el que no bote".

L'agenda espanyolitzadora del PSC comporta això. Per cancel·lar el catalanisme atien el nacionalisme espanyol. Saben que històricament, l'espanyolisme ha estat un nacionalisme de negació de l'altre, imperialista; que com tots els nacionalismes imperialistes --anglès, francès,… https://t.co/TRkJ8mAPTT — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 1, 2026

A partir de las consideraciones de Puigdemont, el independentismo en las redes se ha lanzado a expandir la teoría de la españolización socialista con inusitado ardor. Las procesiones de Semana Santa en Mataró en las que sonó tres veces el himno de España también han sido consideradas parte de esa españolización.

El exdiputado de ERC y editor de un digital llamado La República, Joan Puig escribió al respecto que "la polémica en Mataró no es un hecho aislado sino el último capítulo de un choque histórico entre dos modelos: la procesión tradicional catalana (austera, de silencio, con pasos llevados sobre ruedas o a la espalda sin exhibicionismo) y el modelo de estilo andaluz/militar (exuberante, con portadores, bandas de cornetas y una fuerte carga nacionalista española)".

Y tras la Semana Santa ha llegado la polémica de los carteles, tanto del Ayuntamiento como de la Generalidad, pues tampoco gustan a los independentistas los presentados por la administración autonómica, ya que en sólo uno de ellos constan las cuatro barras y son un detalle menor.

Carteles para la fiesta de Sant Jordi de 2026 publicados por la Generalidad catalana.

La ‘aportación’ de Francesc de Dalmases

Pero es que cualquier cosa sulfura últimamente al independentismo. Incluso los premios cinematográficos, como prueba este mensaje en X del diputado autonómico de Junts Francesc de Dalmases, el que siempre iba con la condenada por corrupción Laura Borrás: "El tema no es si Karla Sofía Gascón merece o no el Premio Sant Jordi a la trayectoria cinematográfica que otorga la televisión pública española… el tema es que RTVE le otorga el Premio Sant Jordi (¡Sant Jordi!) por su catalanofobia, por su racismo y porque nos llamó nazis a los independentistas. Sí, España es así y es esto. No va de cine, va de españolotes meándose en los símbolos de Cataluña: ahora toca Sant Jordi. Y no hay que preocuparse, ni el Gobierno, ni los socialistas ni sus socios dirán ni pío. Para que ahora venga el primer analfabeto a decirnos que hay que salvar España… Solo la independencia nos alejará de tanta inmundicia".

El tema no és si Karla Sofía Gascón mereix o no el premi Sant Jordi a la trajectòria cinematogràfica que atorga la televisió pública espanyola… el tema és que RTVE li atorga el premi el premi Sant Jordi (Sant Jordi!) per la seva catalanofòbia, pel seu racisme i perquè ens va dir… pic.twitter.com/C9IS50VDdE — Francesc de Dalmases i Thió (@francescd) April 7, 2026

El "analfabeto" es una alusión a Gabriel Rufián y su propuesta de un frente popular de izquierdas que incluya a los partidos separatistas.