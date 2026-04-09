Julio Martínez asiente al preguntarle si todos los pagos de Plus Ultra acaban en Zapatero

El empresario Julio Martínez Martínez, al que el PP le sitúa como "posible testaferro" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión Koldo del Senado.

Un senador le ha formulado la siguiente pregunta a la que Julio Martínez se ha limitado a asentir con la cabeza: "Lo que han publicado medios de comunicación, la eh, la UDEF, ¿no? Yo ha concluido que Zapatero y sus hijas fueron las dos únicas relaciones económicas de de Análisis Relevante. No existen otros clientes ni proveedores, no genera ingresos de terceros y todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero. ¿Es cierto o falso, señor Martínez? Míreme... Sí, es verdad. ¿Verdad? Se lo agradezco."

"Voy a leer dos líneas y no voy a responder a nada, como ustedes saben", así ha comenzado la comparecencia del empresario Julio Martínez Martínez –amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y propietario de la consultora Análisis Relevante, que asesoró a la aerolínea Plus Ultra en su rescate financiero– en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado.

"Comparezco ante esta comisión cumpliendo con la obligación que me han impuesto. No obstante, mi situación de baja médica acreditada además por los correspondientes informes de facultativos que desaconsejan someterme a esta comparecencia. El último lo envié ayer", ha continuado.

"Dicho sea respetuosamente, con esta obligación de comparecencia se está vulnerando mi derecho a la integridad física y moral, además de someterme a un trato discriminatorio respecto de otros comparecientes en similar situación de salud, a los que sí se ha eximido de comparecer", ha reprochado a la Cámara.

"Nunca me he negado a comparecer, pero en el momento en el que mi estado de salud me lo hiciera más conveniente", ha insistido. "Todo ello unido a que mi condición de investigado en una causa sometida al secreto de actuaciones, me lleva a acogerme a mi derecho a no contestar a las preguntas de sus señorías. Es todo lo que voy a contestar", ha concluido.

De manera que el amigo de Zapatero ha escuchado las preguntas, pero no ha contestado ninguna de ellas. Aunque se le ha podido ver afectado cuando estas iban dirigidas a determinadas cuestiones, especialmente las relacionadas con el expresidente del Gobierno, su posible papel como testaferro o los vínculos de ambos con el régimen venezolano.