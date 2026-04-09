Los mails que prueban que técnicos de ADIF avisaron de que las mascarillas de la trama no cumplían las exigencias

Libertad Digital ha publicado ya mails que prueban la impunidad y poder con que operó la trama Koldo en la compra de mascarillas en pleno covid. José Luis Ábalos llegó a duplicar el volumen de compra de contratos en minutos, a ojos de todo el Ministerio, y por indicación de la trama. Y todo ello contando con que las mascarillas de la trama, encima, llegaban casi a duplicar el precio de algunas de las ofertas competidoras. Pero el colmo llegó con las advertencias de los técnicos de que las mascarillas no cumplían con los requisitos. Libertad Digital incluye hoy los mails remitidos por cargos técnicos alertando de los incumplimientos del género y de que, o se subsanaban los problemas o, "en caso contrario, ADIF se reserva el derecho que le asiste de ejercitar cuantas acciones legales, considere oportunas al objeto de defender sus intereses en relación con el mencionado Contrato y los perjuicios que los mencionados incumplimientos puedan irrogar a ADIF". Pero, para amortiguar eso ya estaba la trama.

El mail en cuestión fue remitido a la empresa de la trama por el que era entonces subdirector de Prevención de Riesgos Laborales, Jesús Ángel Díaz Muñoz: "Buenas tardes, Seguidamente, y considerando también la información complementaria aportada por usted en fechas 15 y 26 de este mes de mayo, paso a responder a su correo de 13 de mayo de 2020, el cual está relacionado con el contrato suscrito entre ADIF / la empresa a la que pertenece, SOLUCIONES DE GESTION Y APOYO A EMPRESAS, S.L.U (en adelante, "SOLUCIONES DE GESTION' o el "Adjudicatario"), contrato en virtud del cual dicha empresa se comprometió a suministrarle a ADIF un total de 5.000.000 unidades del producto denominado "MASCARILLA PROTECTORA KN95 FFP2*, por un importe, sin IVA ni aranceles, de 12.500.000,00 euros (en adelante, el "Contrato")", señala el mail.

"Tras haber realizado la correspondiente consulta a los Servicios Jurídicos de ADIF", aclara el mail, se "le formula el siguiente requerimiento […] (i) En virtud de lo establecido en el "REGLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de marzo de 2016 relativo a los equipos de protección individual por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo y más en concreto a tenor de lo preceptuado en su artículo 3 queda claro, que es SOLUCIONES DE GESTIÓN la empresa que la normativa comunitaria establece que ostenta el carácter de "importador, al ser una persona jurídica establecida en la Unión Europea l introduce en el mercado de la Unión procedentes de un país tercero y que pudo velar por el control en destino del material contratado". Y, por lo tanto, "le corresponde a esta empresa el deber de satisfacer las obligaciones comprendidas en el artículo 10 (Obligaciones de los importadores)" . "Abundando en lo anterior, SOLUCIONES DE GESTIÓN también debe atender a lo dispuesto en la vigente "COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN "Guía azul" sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos (Texto pertinente a efectos del EEE) (2016/C 272/01)", publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha 26 de julio de 2016, cuyo apartado 3.3, además de refrendar la definición de "importador" contenida en el artículo 3 (6) del mencionado Reglamento 2016/425, también describe las obligaciones que SOLUCIONES DE GESTIÓN debe satisfacer (precisamente por su condición de "importador")".

Es más, "consta en la factura proforma número 40010.20, de fecha 26 de marzo de 2020 (en adelante, la "Factura"), facilitada por SOLUCIONES DE GESTIÓN, en el punto 1 del apartado "Características principales" de la FICHA TÉCNICA, que las mascarillas a ser suministradas habrían de contar con tres requisitos: el "Certificado de conformidad EN 149.2001 + A1:2009", el "Marcado CE" y cumplir "con estándares KN95, eficiencia de filtrado, baja resistencia". Adicionalmente, "es obligación de SOLUCIONES DE GESTIÓN el velar por que se realice la inspección de toda la mercancía, tanto en origen como en destino".

El mail pasa a las advertencias directas: "Subsidiariamente, y en el caso de que la empresa SOLUCIONES DE GESTIÓN reconociese no haber cumplido con las obligaciones anteriormente descritas, entre otras razones, por haber entregado a ADIF material sin Certificado de examen UE de tipo emitido por Organismo Notificado europeo ni "Marcado CE" válido (incumplimiento respecto al cual ADIF se reserva el ejercicio de cuantos derechos le asisten), le corresponde a dicha empresa, en su calidad de "importador", el satisfacer las obligaciones, contenidas en la Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Secretaria General de industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, especificaciones alternativas sobre las mascarillas EPI con marcado CE europeo, (B.O.E. de 20 de marzo de 2020), así como en la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (B.O.E. de 25 de abril de 2020)".

La conclusión fue clara: "En consecuencia […], por medio de la presente se requiere a SOLUCIONES DE GESTIÓN para que proceda a cumplir con las obligaciones que le atañen como importador, enviando a ADIF cuanta documentación y evidencias acrediten el citado cumplimiento. En caso contrario, ADIF se reserva el derecho que le asiste de ejercitar cuantas acciones legales, considere oportunas al objeto de defender sus intereses".