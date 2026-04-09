Nuevo fracaso del Ministerio de Igualdad: más de 100.000 casos activos de maltrato a mujeres en España

En España, existen 102.112 casos activos de víctimas de violencia contra la mujer hasta el 31 de marzo de este año en el Sistema VioGén, según se desprende de datos estadísticos del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. De estos casos, hay 22 mujeres que están en riesgo extremo, 1.023 en alto, 14.404 en medio y 86.663 en bajo.

Unos datos que de nuevo ponen en el punto de mira a Ana Redondo, la ministra de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, por no conseguir frenar la violencia contra la mujer a pesar de los miles de millones invertidos en esta materia. Sin ir más lejos, esta semana el Ejecutivo ha inyectado otros 180 millones para combatir la violencia contra la mujer.

En cuanto a los datos proporcionados sobre las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos en estos momentos, la información del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska revela que existen 1.270 mujeres menores de edad que sufren este tipo de violencia.

En paralelo, dicho informe refleja un total de 52.931 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo, de los que en 1.558 los hijos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.

Las asesinadas no denuncian y las pulseras antimaltrato fallan

El sistema de prevención del Gobierno está fracasando, ya que no está consiguiendo parar de forma eficaz la violencia contra la mujer y, sobre todo, los casos más graves que derivan en asesinatos. Libertad Digital ha informado recientemente de que casi el 80% de las asesinadas en 2025 no denunció a su agresor, algo que refleja que las víctimas no confían en el blindaje y la seguridad del sistema vigente.

Y por si fuera poco, también hay que destacar la gran polémica ocasionada en Igualdad por los fallos graves de las pulseras antimaltrato del Gobierno que han puesto en peligro a decenas de víctimas. El último fallo detectado es que si dichas pulseras se mojan dejan de funcionar.