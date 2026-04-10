El caos ferroviario pasa factura: el uso del AVE se hunde un 32% tras el accidente de Adamuz

El uso de la alta velocidad ferroviaria en España registró en febrero una caída del 32,1% respecto al mismo mes del año anterior, coincidiendo con el periodo posterior al accidente de Adamuz (Córdoba). Se trata del mayor descenso desde febrero de 2021, en plena pandemia, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este retroceso tuvo un impacto directo en el conjunto del transporte interurbano por ferrocarril, que descendió un 15,8% interanual durante ese mes. Las cifras también recogen otras incidencias registradas en la red ferroviaria entre enero y febrero, incluidas las de los servicios de cercanías en Cataluña.

El descenso en el uso del tren no se limitó a la alta velocidad. El transporte de cercanías también registró una bajada significativa, con un 13,8% menos de viajeros en comparación con febrero del año anterior.

En conjunto, el transporte interurbano fue utilizado por 129,4 millones de pasajeros, lo que supone una reducción del 4,2%. Dentro de este segmento, el autobús fue la única modalidad que creció, con un aumento del 5% interanual.

El transporte urbano mostró un comportamiento diferente. Más de 299,5 millones de usuarios utilizaron este tipo de transporte en febrero, un incremento del 2%. El metro destacó especialmente, con una subida del 3,6% respecto al mismo mes de 2024.

Los datos del transporte aéreo

El transporte aéreo nacional también experimentó un descenso. En febrero, 3,27 millones de pasajeros utilizaron vuelos dentro de España, suponiendo una caída del 1,8% interanual.

Por tipo de trayecto, el transporte entre la Península y las islas registró la mayor bajada, con un 4,9% menos de viajeros. Los vuelos dentro de la Península apenas variaron, con un descenso del 0,1%, mientras que los trayectos interinsulares aumentaron un 4,1%.

El transporte especial —que incluye el escolar y el laboral— y discrecional sumó en febrero más de 41,1 millones de usuarios, lo que supone un descenso del 1,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. Dentro de este grupo, el transporte cayó un 4,6%, superando los 27,6 millones de pasajeros. En concreto, el transporte escolar bajó un 4,4% y el laboral un 5,2%.

El comportamiento del transporte en autobús presentó diferencias según el territorio. Los mayores incrementos de viajeros se registraron en Extremadura, el País Vasco y Castilla y León. En el lado contrario, el uso del autobús descendió en Galicia, la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid.