El PSOE se niega a entregar al Senado los tickets por el pago en efectivo a Ábalos, Koldo y Cerdán

El PSOE se ha negado a entregar al Senado la documentación requerida dentro de la comisión de investigación del caso Koldo, que incluye reclamar los tickets que supuestamente justificarían las entregas de dinero en efectivo a Ábalos, Koldo y Santos Cerdán, después de que la empresaria Carmen Pano reconociera haber llevado 90.000 euros en una bolsa a la sede de la calle Ferraz.

Según el escrito remitido al presidente de la Cámara Alta, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el partido de Pedro Sánchez se justifica asegurando que los recibos "forman parte de la contabilidad de esta organización, es documentación confidencial y donde constan datos de carácter personal, que únicamente puede ser entregada a las autoridades judiciales".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha denunciado esta mañana que esto "es lo que han intentado esconder desde siempre, nosotros pedimos los tiques de los pagos a Ábalos, Koldo y Cerdán y respondieron que no, que eran información confidencial". "Así montaron su sistema corrupto: robar y tapar", ha añadido.

Además, el PSOE también se niega a entregar toda la documentación solicitada por la Comisión de Investigación del Senado sobre Bancal de Rosas, la empresa que financió la campaña de las primarias de Pedro Sánchez. El partido asegura en su escrito que la "documentación está referida a una asociación privada, sin vinculación alguna con la misma, respecto de la cual no corresponde al PSOE facilitar información alguna al respecto".

Según ha denunciado García, "puro sanchismo: blindar el robo y llamar confidencial al encubrimiento". "El sanchismo es corrupción, abuso de poder y mentira y nos sale muy caro a los españoles, en dinero, en servicios públicos y en calidad democrática", ha añadido en declaraciones a los medios.

La respuesta del PSOE se produce en pleno juicio del caso Ábalos, y después de que varios testigos hayan reconocido el manejo de dinero en efectivo en la sede del partido de la calle Ferraz. El partido aseguró hace meses que mostraría los justificantes de pago, pero sigue sin hacerlo. Los comparecientes en la Comisión del Senado tampoco han podido explicar esas entregas y salidas de dinero.