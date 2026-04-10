La detención de 'Julito' frustró una reunión inmediata con Zapatero

La detención de Julio Martínez Martínez, alias Julito, ha vuelto a situar el foco en su relación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. De acuerdo con la información publicada por The Objective, la mañana en que la Policía Nacional arrestó al empresario ambos tenían previsto verse pocos minutos después.

El operativo se llevó a cabo a primera hora del 11 de diciembre de 2025. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) irrumpieron en el ático que Martínez ocupa en la calle Diego de León, en el barrio madrileño de Salamanca, con una orden de registro y detención. Según las fuentes consultadas por ese medio, cuando los agentes accedieron a la vivienda el empresario ya estaba preparado para salir: llevaba ropa deportiva y tenía un taxi esperándole en la puerta del edificio.

La cita prevista en El Pardo

El plan previsto, siempre según la misma versión, era desplazarse hasta El Pardo, un punto de encuentro habitual entre Martínez y Zapatero para salir a correr y mantener conversaciones lejos del foco público. Esa mañana, el encuentro estaba programado para celebrarse apenas unos minutos después de la entrada de la policía en la vivienda.

Durante el registro, los investigadores incautaron distintos dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono analógico sin acceso a internet. En ese momento, uno de los móviles de Martínez comenzó a sonar: era el taxista que aguardaba en la calle. El empresario pidió permiso para responder y cancelar el servicio, pero los agentes lo rechazaron por temor a que cualquier comunicación pudiera alertar a terceros.

De hecho, fue un policía quien bajó a la vía pública para informar al conductor de que su cliente no iba a salir del edificio y que podía marcharse. La cita prevista quedó así cancelada.

Sospechas sobre posibles filtraciones

La intervención policial se desarrolló con urgencia por temor a posibles filtraciones. Tal y como sostiene The Objective, tres días antes Zapatero y Martínez se habían visto en condiciones similares. Los investigadores sospechan que personas del entorno del expresidente en el Ministerio del Interior, con el comisario Segundo Martínez señalado en ese contexto, podrían haberle advertido de que una actuación vinculada a la denominada operación Plus Ultra era inminente.

Actualmente, Martínez se encuentra en libertad provisional, aunque se le ha retirado el pasaporte. Mientras tanto, el volcado de la información contenida en los dispositivos incautados está siendo analizado por los investigadores.

Las facturas bajo investigación

En esa línea, El Mundo adelantó —y el citado medio afirma haber confirmado— que existen facturas emitidas por empresas controladas por Martínez a favor de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente. Esos pagos se canalizaron a través de la mercantil Análisis Relevante S.L.

Según la versión oficial, los importes responderían a trabajos de "consultoría de mercados latinoamericanos" y a labores de "diseño de logotipos" para sociedades vinculadas al empresario. Sin embargo, la UDEF maneja otra hipótesis: que esos abonos fueran en realidad una vía para canalizar supuestas comisiones relacionadas con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra.