'La Paqui' no sólo fundía la tarjeta de la trama en El Corte Inglés: ella y Cerdán cargaron cien comidas a Servinabar

La UCO acredita día a día que la sociedad Servinabar era una mecanismo de pago de la trama de presuntas obras públicas amañadas por cargos del PSOE. Hasta ahora había trascendido el enfado de la mujer de Antxon Alonso – el socio de Santos Cerdán – por los gastos de ‘la Paqui’ – Francisca Muñoz, la mujer del que fuera secretario de organización del PSOE y muñidor del Gobierno de Pedro Sánchez – en El Corte Inglés. De ella llegó a decir que la conocían "todos los vendedores del Corte Inglés", por el volumen de gastos que cargaba a la tarjeta de esa empresa, vinculada por completo a la trama de presunta corrupción, receptora de infinidad de obras públicas y de la que era socio al 45% el propio Cerdán. Ahora se sabe que la afición por el gasto de la Paqui no era sólo en el Corte Inglés. También cargó los muebles de la casa de Madrid y casi cien gastos en restaurantes nada modestos.

La UCO ha hecho un seguimiento de los gastos de la Paqui cargados a la tarjeta de la principal empresa de la trama socialista: "Sin ánimo de efectuar un estudio individualizado de cada transacción realizada con la mencionada tarjeta […], a continuación, se relacionarán diferentes pagos de los que se infiere que el usuario de la tarjeta de crédito pudiera haber sido Santos o su entorno familiar.

Según las quejas efectuadas por la mujer de Antxon Alonso, la responsable era también la mujer de Cerdán, la Paqui: Obran 49 cargos en la tarjeta correspondientes con el Restaurante Sazadón por importe total d e 7.470 € – entre el 08/02/2022 y el 27/01/2024 –. Este restaurante se encuentra ubicado en la calle Gaztambide 44 de Madrid (Madrid), tan solo a 170 metros a pie de la residencia de Santos en ese periodo – calle Hilarión Eslava 32 – .

El 11 de junio de 2022 se efectuó un pago por importe de 188 € en el establecimiento Maquiavelo de Sevilla, otro por valor de 48 € en La Buganvilla de Málaga y un tercero por importe d e 37 € en la Vermutería La Clásica de Málaga. El 17 de junio de 2022 se efectuó un pago de 204 € en el restaurante El Tigre de Amparo de Sevilla y el 18 de junio se realizó otro cargo de 15 € a la tarjeta en el establecimiento Pisco Tapas de Sevilla".

Y así todo un eterno listado que roza los cien cargos en comidas registrados a priori por la UCO. "Restaurante Olivo" en Milagro; otros "16 pagos por valor conjunto de 1.795 € en diferentes establecimientos de Ibiza; "el restaurante Saona de Dénia; "en el establecimiento de Sevilla Lo Nuestro"; "diferentes pagos en la isla de Tenerife; etc, etc.

Todo un interminables elenco de gastos personales que lleva a la UCO a considerar que Servinabar era el mecanismo de pago a Santos Cerdán y su mujer por los servicios prestados en la trama. Hasta el punto de que, "ahondando en este asunto, se ha encontrado una conversación mantenida entre Antxon y su mujer Karmele Atutxa el 9 de septiembre de 2021, de la que se desprende cierta preocupación de éstos por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de Santos ("Paqui").